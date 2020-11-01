談內地與香港通關　人民日報：只要疫情受控自然無管制必要

官媒《人民日報》的「人民銳評」欄目昨日（10月31日）發表評論文章，談論有關香港與內地通關的爭議。 文章表示香港的疫情防控做好了，經濟發展才有堅實基礎；反而言之，疫情持續蔓延，則會對經濟造成更大衝擊。香港的當務之急，是有效管控疫情、嚴防疫情反彈、徹底清理本地的感染個案。只要疫情控制住了，對通關的管制自然也沒有必要。

文章稱，香港有聲音指「內地限制旅客前往香港，讓香港經濟雪上加霜」，甚至還把內地對由香港入境的人員進行的正常防控措施，說成是針對香港的舉措。如此罔顧事實的無端指責，堪稱奇談怪論，堪稱別有用心。

文章表示，只要香港的疫情控制住了，對通關的管制自然也沒有必要。（資料圖片／盧翊銘攝）

文章指，如今的香港，疫情尚未完全平息，依然還存在零星散發的本土感染病例。在這樣的情況下，對口岸通關進行管制，是科學防疫的必然舉措，也是全世界許多國家和地區的通行做法。把一以貫之的科學防疫說成是針對香港舉措，根本沒有事實依據，也根本站不住腳。

文章又稱，想當初，香港有識之士建議研究使用粵港澳三地互認的「健康碼」，以便通關之用，一些反對派人士對此卻肆意歪曲抹黑；如今，他們又反過來指責內地，妄言防疫政策損害香港經濟。在他們那裏，通關不行，不通關也不行，邏輯如此前後不一，再次暴露出他們「逢中必反」的不良心態。這也讓世人看得更加清楚：這些人一再跳出來煽風點火、造謠抹黑，無非是試圖挑撥香港與中央的關係，不過是妄圖在香港和內地之間製造對立。