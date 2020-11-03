新冠肺炎｜石正麗：華南海鮮市場或非病毒跨物種傳播到人的源頭

10月26日，第十五屆國際基因組學大會（ICG-15）在武漢開幕。中科院武漢病毒所研究員、新發傳染病研究中心主任石正麗日前在大會期間提及新冠病毒溯源問題時表示，現有的證據只能表明華南海鮮市場內發生了病毒的人際傳播，但它可能並不是病毒從動物跨物種傳播到人的疫情源頭。

石正麗表示，儘管武漢早期的患者大部分有華南海鮮市場接觸史，且在該市場的環境樣本中檢測到病毒RNA，然而石正麗團隊在對市場凍肉和周邊養殖動物的檢測中均未發現病毒RNA。石正麗認為，現有的證據只能表明華南海鮮市場內發生了病毒的人際傳播，但它可能並不是病毒從動物跨物種傳播到人的疫情源頭。

石正麗表示，病毒需要跨過兩道障礙才能最終感染人類，第一道是從蝙蝠等自然宿主傳播到家養動物等中間宿主。（資料圖片）

「阻斷兩個環節 最大程度降低新發傳染病出現的風險」

石正麗又表示，「自然界中存在很多的冠狀病毒，我們不知道哪種會是下一個跳躍到人身上的，也不知何時、以何種方式發生，我們無法預測，但我們可以做一些工作來預防。」她解釋，病毒需要跨過兩道障礙才能最終感染人類，第一道是從蝙蝠等自然宿主傳播到家養動物等中間宿主，第二道是從家養動物到人，「如果能阻斷這兩個環節，我們就能最大程度降低新發傳染病出現的風險」。

石正麗牽頭的團隊正是中國攻克SARS病毒源頭的團隊。2017年，石正麗等人在追尋、研究13年之後，終於在雲南昆明地區一個小山洞裡的蝙蝠身上發現了SARS病毒所有基因組成，基本完成了對SARS病毒的溯源工作。而此前，一度被認為是SARS「罪魁禍首」的果子狸實際上只是中間宿主，並非病毒源頭。

（《澎湃新聞》）