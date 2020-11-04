螞蟻上市｜AH股IPO突遭煞停　一文睇清對估值、投資者有何影響？

原定於11月5日在A、H股掛牌的螞蟻集團，上市之路突然被按下「暫停鍵」。螞蟻集團IPO為何突遭煞停，後續還能上市嗎？一文睇清監管環境變化對螞蟻集團估值的影響，以及螞蟻暫緩上市對投資者有何影響？

螞蟻集團（6688）（滬﹕688688），11月3日突暫緩A、H股上市。（「披露易」文件截圖）

螞蟻集團IPO為何突遭煞停？

內媒《新京報》引述業內觀點認為，或許與監管環境變化有關，特別是11月2日，銀保監會與人民銀行等部門起草的《網絡小額貸款業務管理暫行辦法（徵求意見稿）》（以下簡稱：《辦法》）。

《辦法》第十五條對聯合貸明確提出四條細化的監管要求，行業普遍關注「在單筆聯合貸款中，經營網絡小貸業務的小貸公司的出資比例不得低於30%」這條監管指標。此外，《辦法》還規定，對自然人的單戶網絡小額貸款餘額原則上不得超過30萬元（人民幣．下同），不得超過其最近3年年均收入的三分之一，該兩項金額中的較低者為貸款金額最高限額。

有內地資深公募基金經理分析稱，目前來看，影響比較大的重點落在聯合貸款在政策落地的過渡期內，需要依靠資本金補充，而轉為助貸業務，通過消費金融公司牌照做，對於業務量的增長彌補能有多大。

其次就是規定中提到的「對自然人的單戶網絡小額貸款餘額原則上不得超過30萬元，不得超過其最近3年年均收入的三分之一，該兩項金額中的較低者為貸款金額最高限額」，「這個殺傷力可能也比較大，因為很多客戶可能都無法提供收入證明，這個事要如何落地是個問題，這就有待後續監管是否調整，或者作出具體解釋，螞蟻集團目前肯定也在思考這個問題。」

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杭州螞蟻集團總部。（VCG）

【螞蟻集團的金融業務和貸款業務】 螞蟻集團的營收總共由數字支付與商家服務、數字金融科技服務、創新業務及其他三大門類構成，2020年1至6月三大項佔比分別為35.86%、63.39%和0.75% ，即數字金融科技服務是螞蟻集團營收的主要來源。其中，微貸科技平台收入達285.86億元，佔營業收入比例為39.41%，可謂螞蟻集團營收的「支柱」。 螞蟻集團也是中國最大的線上消費信貸和小微經營者信貸平台，截至6月30日，公司平台促成的消費信貸餘額為17320億元、小微經營者信貸餘額為4217億元。

曾在監管系統工作多年的互聯網金融知名撰稿人、中國小微信貸機構業務創新合作聯盟發起人嵇少峰表示，《辦法》針對螞蟻集團等金融科技巨頭的網絡小貸業務，「是比較鮮明的，這也是毫無疑問的。」

嵇少峰認為，一些金融科技巨頭所謂的科技助力，正是通過科技「變相繞開」了金融監管，現在把它「框住」了。關於金融科技巨頭提供信貸服務背後的支撐，嵇少峰指出，「他們現在除了擁有網絡小貸就是消金（即消費金融公司）的牌照，但是消金的監管是非常嚴格的。」

螞蟻集團上市前夕，中證監聯同人行、銀保監及外管局對螞蟻集團實際控制人馬雲及董事長井賢棟等進行監管約談。（資料圖片）

螞蟻集團後續還能上市嗎？

資深投行人士王驥躍分析，暫緩不是取消批文，也不是否決，所以上市是時間問題。按照相關規則，螞蟻集團的監管約談和監管環境變化可能影響其符合上市條件與否，如果上交所審核後認為其不符合上市條件，將出具意見並向證監會報告；如果審核後認為其符合上市條件，螞蟻集團仍可上市。

武漢科技大學金融證券研究所所長董登新也表示，對目前情況的處置還有待於證監會的智慧，在暫緩上市過程中，如果螞蟻集團能夠很好地回答證監會的問題和關切，給監管層一個滿意答覆，相信螞蟻集團的上市進程依然會持續推進。

但中關村互聯網金融研究院首席研究員董希淼指出，目前需要面對最重要的問題是，螞蟻集團是科技公司還是金融公司？一個主要依靠金融業務盈利的公司是否適合在科創板上市？蕫認為，儘管螞蟻集團已經改名，但其主要利潤、收入都來自金融業務，應該認定為一家金融公司，不符合科創板的定位，因此即便要上市，也應該調整上市板塊。

另據騰訊新聞引述螞蟻集團相關人士稱，11月3日晚間螞蟻集團暫緩A股和H股上市的消息公布後，螞蟻集團執行董事長井賢棟當晚召集集團內部中高管召開緊急會議。會議上提及到「暫緩」之後，保守估計螞蟻重新上市的時間要被推遲半年左右。

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監管環境變化對螞蟻集團估值有何影響？

董希淼認為，螞蟻集團暫緩上市後，後續可能還要關注哪些板塊上、哪些板塊不上等問題，所以可能要全部重新估值，目前還無法判斷對其估值影響有多大。

有傳聞稱，螞蟻集團後續可能會將花唄與借唄拆分再重新進行估值，但消息未得到證實。據《新京報》引述業內人士意見稱，若真的剝離花唄和借唄業務，螞蟻集團估值將大幅縮水。

有分析指出，螞蟻集團應屬於金融公司，不符合科創板的定位。（VCG）

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螞蟻集團暫緩上市對投資者有何影響？

螞蟻集團只是被暫緩上市，並未被撤銷註冊，有內地投行人士表示，螞蟻集團可能需要重新估值和定價，如果重新定價，可以退差價，也可以重新發行，重新定價後投資者要重新選擇是否購買。

業界及專家普遍認為，目前關於螞蟻集團後續上市的進程還有待觀望，也有可能會面臨重新估值、重新定價、重新發行的情況，目前一切都還是未知數，因此，對投資者的影響有多大還無法估算。

（新京報、騰訊新聞）