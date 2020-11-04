內會風波｜人民日報：立法會不需要破壞者、攬炒派和洋奴才

8名民主派人士因今年5月8日立法會內務委員會衝突事件，11月1日起先後被捕，各人被控涉嫌違反《立法會（權力及特權）條例》（《特權法》）第17條「藐視罪」及第19條「干預立法會人員罪」，事件引起本港社會關注。 對此，內地官媒《人民日報》今日（4日）發布評論文章稱，以此為起點，更值得思考的問題是，香港需要怎樣的立法會？需要怎樣的立法會議員？文章認為，立法會需要的是「建設者」、「實幹家」和「愛國愛港者」，而不是「破壞者」、「攬炒派」和「洋奴才」。

人民日報並發布一張宣傳海報，用來表示香港需要「建設者」、「實干（幹）家」，而非「破壞者」、「攬炒派」。（人民日報）

文章稱，上述8人被捕意味着，搞議會「攬炒」必然走入死胡同。以此為起點，更值得思考的問題是，香港需要怎樣的立法會？需要怎樣的立法會議員？

文章指，一段時間以來，一些反對派議員不講規則、不守秩序、藐視法律，無所不用其極干擾議會運作，動輒「拉布」、衝擊主席台、暴力阻礙會議進行，把莊嚴的議事廳當成「泥漿摔角場」，致使許多與社會民生相關的法案無法被及時審議或完成立法程序。他們還野心勃勃地叫囂奪取立法會「35+」、否決特區政府財政預算案、癱瘓特區政府運作。更有甚者，還挾洋自重，乞求外國政府或政治組織干預香港事務。

▼ 內會風波衝突回顧 ▼

文章進一步指，身為規則制定者，卻帶頭破壞規則；身為民意代表，卻幹着暴徒勾當、做着亂港惡行；身為香港立法會議員，卻甘作外國勢力「馬前卒」。這些為達到自身政治目的而不惜「攬炒」香港之人，這種不以建設香港為己任反而置香港前途、市民福祉於不顧之人，有何臉面說「鍾意香港」？有何資格說自己「代表香港民意」？他們的所作所為，完全是與《基本法》為敵，與香港市民為敵，與香港前途為敵，是香港法治的恥辱。

文章強調，面對廣大香港市民希望重啟經濟、改善民生的普遍願望，不能縱容攬炒派變本加厲地破壞立法會，不能眼睜睜看着香港因為內耗錯失發展良機。愈來愈多的香港市民清醒地認識到：立法會需要的是遵守法律規則、恪盡職守的「建設者」，而不是惡意干擾立法會運作、企圖癱瘓特區政府運作的「破壞者」；需要的是以市民為重的「實幹家」，而不是為求政治私利不擇手段的「攬炒派」；需要的是真心實意為香港好的「愛國愛港者」，而不是與香港利益背道而馳的「洋奴才」。

（人民日報）