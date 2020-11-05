台學者趙春山：不搞法理台獨不狹洋自重　蔡英文任內台海打不起來

美國大選結果牽動美中台關係，針對選後兩岸關係發展，淡江大學中國大陸研究所教授趙春山認為，只要蔡英文守住「不搞法理台獨」、「不要狹洋自重」兩條底線，兩岸在蔡英文後面四年就不會打起來，因為這幾年對北京來說都有其他要事。

11月5日，兩岸圓桌論壇協會在台北舉行「美國大選後的美中台關係走向與戰略發展」座談會，包括兩岸圓桌論壇協會理事長張顯耀、中山大學政治研究所教授廖達琪、文化大學社科院院長趙建民，以及淡江大學中國大陸研究所教授趙春山等專家學者與會。

趙春山認為，不管誰當選，美國有兩點不變，一是遏制中國崛起，二是保持戰略模糊。（楊家鑫／多維新聞）

趙春山在座談會指出，此次美國大選，不論誰當選，都有兩點是共同的，一是都會遏制中國大陸崛起，只是方法不同。在外交上，拜登是走多邊主義，會與盟國打交道，而特朗普是玩單邊，喜歡搞雙邊關係；在軍事上，特朗普喜歡搞五眼聯盟與印太體系，而拜登喜歡傳統的北約；經濟上，特朗普要與中國大陸脱鈎，拜登則反對。另一個共同點是美國對台會繼續戰略模糊，不會採取戰略清晰，自縛手腳。因為戰略模糊是美國球員兼裁判的最好位置，一清楚就難搞了。

他強調，未來美中關係是既聯合又鬥爭，或是既衝突又合作，而台灣應在中美衝突上想辦法「脱鈎」，在中美合作部分想辦法「掛勾」。

近來台海局勢緊張，有聲音憂慮會爆發戰爭。對於台海是否真的那麼危險，趙春山認為，蔡英文只要守住「不搞法理台獨」、「不要狹洋自重」兩條底線，兩岸在蔡英文後面四年就不會打起來。

趙春山稱，中共十九屆五中全會只有15字的篇幅談台灣問題，指出要推動兩岸和平發展與祖國統一，沒有提到一國兩制與台獨；五中全會結束後，2021年是中共建黨100年，中共只會放鞭炮，不會打戰；2022年是二十大，中共總書記習近平要連任也不會打戰；2023年連任後的兩會，他要連任國家主席；2024年台灣又要選舉。

他表示，上述這些時間結點都在蔡英文任內，而且從台外長吳釗燮日前表示，台灣不尋求與美國建交，且一旦兩岸衝突，不期待美國防衛台灣，這明顯在表態。很多人認為，這是美國要求的，「但我看來，這是蔡英文叫他講的」。

但趙春山也指出，問題將出在2024年後，這次五中全會第一次提出第三個一百年，即2027年建軍一百年，屆時中共可能有能力應付局部戰爭。