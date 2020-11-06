美國大選2020｜選情膠着　美國華人選擇了誰？

美國大選競爭激烈，在這場膠着的大選中，美國華人選擇了誰？《環球時報》採訪了數名美國華人，他們身份不同，想法各異，他們的講述大致勾勒出了一幅美國華人的政治取向光譜，也在某種程度上映射出美國社會的現狀。

《環球時報》指，調查顯示，很多中產華人家庭都支持特朗普（Donald Trump）。

據就職於美國某互聯網創業公司的受訪人韓玫（化名）表示，之所以支持特朗普，是「因為在過去的四年中，特朗普讓美國的經濟增長數據有明顯提升，股市上漲得非常好，還和中國簽訂了第一階段貿易協議。他執政期間，失業率也比較低。我覺得他還是做了一些實事，是腳踏實地的，不是光喊口號的那種政客。」

特朗普11月5日在白宫召开记者会，再次质疑选举结果，呼吁停止统计邮寄选票，称这些选票是非法的。（AP）

韓玫表示，在她周圍的華人中產家庭中，支持特朗普的稍多一點，大家主要也是從經濟考慮，覺得過去四年工資和生活水平有上漲。韓玫同時批判美國民主黨的平權很虛偽，大麻合法化什麼的更是不能接受。

但韓玫也不認同特朗普歧視女性的諸多言論，但她認為，「特朗普的行動並沒讓女性受到歧視，尤其華人中產家庭的女性能有不錯的收入和工作機會。和我一樣想法的華人媽媽有公務員，也有私營店主。」

作為拜登支持者的明尼蘇達州高校教師唐女士表示，「如果特朗普贏了，我要麼就回中國，要麼就立即搬去加拿大。」唐女士表示很認同美國民主黨的一些主張：推行全民健保，增加教育經費，不奉行單邊主義、不強調窮兵黷武等。

她表示，「拜登是建制派民主黨人，他做任何事都不會莽撞。如果拜登當選，我們對他的政策可以有一個基本的預測，他執政後也可能會跟中國建立比較穩定的關係。相反，特朗普是一個瘋狂的人，在過去二十年中，特朗普在新聞裏都是一個臭名昭著的人。我很不理解為什麼有很多華人，甚至包括中國國內的人會盲目崇拜他。」

美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）於2020年11月4日在特拉華州威爾明頓發表講話。（AP）

唐女士稱「中美兩國關係惡化對在美華人的生活處境造成了切實影響。比如我之前就接到過騷擾電話，要我滾回中國。相信拜登上台後，華人在美國的整體生存環境相比特朗普執政時期會有明顯改觀。」

針對美國華人覺得拜登搞經濟不行的言論，唐女士表示，「不擔憂。拜登和奧巴馬（Barack Obama）執政的8年裏，他們所制定的經濟政策因為有建制上的考慮，並不特別具有突破性和創造性。但美國經濟這艘航船是很大的，只要掌握好方向，避免撞上『冰山』，問題都不大。」

唐女士還表示，「另外，民主黨主張給前1%的富人增税，並向低收入人群傾斜，我覺得是利好。」

唐女士表示，「縱觀特朗普執政的四年，無論是在發展經濟、國際關係、環境保護乃至國內社會保障領域都是德不配位的。如果2020年沒有新冠疫情，還可以說是大家對特朗普的『德不配位』看不清，但現在新冠肺炎疫情在美國肆虐，每個人都能清楚地看到他應對的失敗。沒想到還有近一半的人在大選中支持他，這就真的很可怕。我真不知道一半的美國人腦子裏是怎麼想的。」

美國新冠肺炎疫情嚴重，特朗普政府的相關防疫措施備受外界指摘。（AP）

同時，在此次美國大選中，也有不少華人選擇棄權。

在美國加利福尼亞州從事珠寶貿易業的姜女士表示，「我在這次大選投票中棄權了，因為這兩名候選人我都不喜歡。」

她認為，特朗普在2020年疫情暴發時的一些舉措不是特別得人心，讓人失望。二是特朗普管不住自己的嘴，總喜歡在社交媒體上說一些不負責任的話，這對中美兩國關係造成了不好的影響。此外，特朗普只注重美國的發展，不太顧及外面的世界，還一直跟中國進行貿易戰，這對我們從事國際貿易的人來說是有影響的。

美國大選：圖為11月3日華盛頓特區一名示威者在白宮外觀看選舉結果時舉起標語。（AP）

而拜登在教育上支持按族裔分配上學機會，導致有的學生儘管學習不好，就因為少數族裔頭銜，就能獲得比亞裔學生更多的上學機會，亞裔對此肯定是不願意的。

姜女士表示，「現在兩黨推出的候選人都是『老幫菜』，是兩個七十多歲的爺爺，像是夕陽一樣。我們能不能擁有一個更年輕、更有力的領導人，一個像英雄一樣能駕馭當前局面的領導人？那才是真正的『讓美國再次偉大』。我希望美國能恢復到20世紀90年代克林頓（William Clinton）時期那樣的輝煌，但就現在而言，美國的未來，我連想都不敢想。」