【進博會．觀察】一場非常時期的「非常」會議

雖然內地主流媒體一直在通過各種方式報道有關第三屆中國國際進口博覽會的消息，可中國多數民眾津津樂道的，依然是太平洋彼岸的那場跌宕起伏的「老人」對決（美國總統大選）。

今次的上海進口博覽會，可謂是一場非常時期的非常會議。之所以是「非常時期」，源自於新冠肺炎疫情這場席捲世界的大流感，目前雖然中國疫情總體得以控制，經濟呈現穩定轉好態勢，前三季度實現了正增長，但仍然沒有到歇歇腳、鬆口氣的階段，而美國以及歐洲的疫情復又進入第二波，每天的確診已大大超過中國自疫情發生以來的總數。

在全球疫情仍然吃緊的情況下，第三屆中國國際進口博覽會於2020年11月5日至10日在國家會展中心（上海）舉辦。（多維新聞）

因之這樣的「非常時期」，所以上海進口博覽會在疫情防控方面可謂事無鉅細。舉個例子，在公共休息區，每張桌子旁邊要麼只有一把椅子，且桌面上作了提示「請勿隨意移動座位」，要麼是用玻璃隔板隔開。而且一旦有參觀者摘下口罩，工作人員便會上前提醒。在展區內部，流動型的提示牌更是無處不在——工作人員舉着寫有「請注意全程規範佩戴口罩 請注意保持安全社交距離」的牌子，穿梭會場各處。

而之所以是「非常會議」，原因有三：首先，自中國提出要「構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局」，外界對於中國下一步走向的猜測便不絕於耳。極端論者認為，「雙循環」乃是另一種意義上的「閉關鎖國」，是不得已的下下策。

今次進口博覽會，可以說再次給世界呈明瞭中國繼續對外開放的意志。用習近平在開幕式上的話說，「各國走向開放、走向合作的大勢沒有改變」，「這（雙循環）絕不是封閉的國內循環，而是更加開放的國內國際雙循環」，「讓中國市場成為世界的市場、共享的市場、大家的市場」，「在數字經濟、互聯網等領域持續擴大開放，深入開展貿易和投資自由化便利化改革創新，推動建設更高水平開放型經濟新體制。」

其次，受疫情印象，這一次的進口博覽會不僅設置了醫療器械和醫藥保健展區，還特設了公共衛生防疫專區。公開資料顯示，此次進博會醫療展區規劃展覽面積6萬平方米，實際展覽面積遠超規劃面積，展商近340家，世界500強及龍頭企業70多家，數量比往屆翻了一倍，重點引進藥品、醫療器械、養老康復、營養保健食品、醫療服務等。200多項醫療器械及醫藥保健行業的新品在進博會首發，近10項新品是全球首發，包括世界上第一台能用於治療新生兒腎功能衰竭的裝置，被譽為全球最細、最短的胰島素注射針頭等。

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記者在現場也看到，博覽會六大展區，相較於汽車展區和消費展區「看熱鬧」之下的火爆，醫療器械和醫藥保健展區的展商、交易團乃至專業觀眾則更為耐心和投入。「疫情讓大家更意識到了健康的重要，很多觀念和生活習慣也要與時俱進，未來的健康產業會越來越重要，追求美好生活嘛，身體健康是大前提，生活品質提升了，人們也更願意在這方面投資了。」一位體驗過台灣製造的安心樟腦油的觀眾如是說。

最後，此次進博會的舉辦時間，臨近中共十九屆五中全會。11月3日，中共官方正式對外公布了五中全會審議通過的《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》。該《建議》中明確寫道，要「破除制約高質量發展、高品質生活的體制機制障礙」，「實施更大範圍、更寬領域、更深層次對外開放」，「把發展經濟着力點放在實體經濟……建設製造強國、質量強國、網絡強國、數字中國，推進產業基礎高級化、產業鏈現代化，提高經濟質量效益和核心競爭力。」緊隨其後召開的上海進博會，可以看做是對於十四五規劃的「實操」與「實證」，也讓那些「製造業撤離中國」的聲音戛然而止。

國家主席習近平在本屆進博會開幕式講話，提出了致力於推進合作共治的共同開放」的倡議。（中國央視視頻）

雖然這場非常時期的非常會議被美國大選衝擊了關注度，但會場無處不在的高科技和智能化設施，似乎又在吿訴人們，什麼才是不可阻擋的世界發展大勢，而什麼又不過是你爭我奪的過眼煙雲罷了。