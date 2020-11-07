中紀委機關報批美抹黑「獵狐行動」　指「百名紅通」仍有20人在美

美國司法部上月底起訴8名人士，指控涉嫌非法為中國政府擔任代理人，均涉及參與中國的「獵狐行動」，但實際上主要目標是中國國家主席習近平的政敵或異見人士。中國外交部其後表示，美國的做法是抹黑中國的追逃工作，敦促要糾正錯誤，不要把美國淪為犯罪分子的「避罪天堂」。 中紀委國家監委機關報《中國紀檢監察報》在周六（7日）刊文，直指美國是中國外逃腐敗及經濟犯罪疑犯最集中的國家，更披露截至目前，尚未歸案的40名「百名紅通人員」中，仍有20人藏匿在美國。

文章披露，尚未歸案的40名「百名紅通人員」中，仍有20人藏匿在美國。（資料圖片）

文章指，美國無視基本事實，污蔑抹黑中國反腐敗國際追逃追贓正義之舉，妄稱「獵狐行動」非法，無端起訴並逮捕數名美國人和在美華人，「這些慣用伎倆不僅暴露出美方想當腐敗分子和非法資金避罪天堂的『貪利之心』，更暴露出其別有用心的政治目的」。文章又稱，除了中國外，美國也是其他一些發展中國家腐敗分子潛逃和藏匿財富的天堂。例如非洲近年來每年因非法金融流動而損失500多億美元，過去50年因貪腐問題共損失1萬億美元，許多贓款最終都流向美國。

文章稱，美國之所以為多國貪腐分子提供避風港，既是貪圖利益，更是政治偏見，「腐敗分子外逃時往往攜帶大量贓款，這些贓款對外逃腐敗分子來說是賴以生存的『營養源』，對美方而言則是一塊『肥肉』」，利用贓款大肆購買豪宅、豪車、高檔商品。攜帶大量贓款的腐敗分子不僅沒有受到打擊，反而受到了美方的庇護。

楊秀珠是「百名紅通人員」中第一位，2016年11月16日從美國遣返中國。（資料圖片）

文章強調，腐敗是人類社會的公敵，合作打擊跨國腐敗犯罪、拒絕為腐敗犯罪嫌犯和非法資金提供「避罪天堂」是國際社會達成的共識。文章表示，中國全面啟動追逃追贓工作以來，截至2020年6月，共從120多個國家和地區追回外逃人員7831人，追回贓款196.54億元人民幣，「這些數據有力印證了中國開展反腐敗國際追逃追贓是正義的事業，獲得了國際社會的廣泛認可和支持」。

文章最後稱，美國一邊常拿其他國家的腐敗行為「說事」，一邊又大肆收留外逃來的腐敗分子，其雙重標準一目了然，背後的政治目的昭然若揭，「如果美國繼續執迷不悟，逆時代潮流而動，必將遭到世界各國的共同抵制和強烈反對」。

（綜合報道）