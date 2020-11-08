【美國大選2020】特朗普Twitter聲稱勝選　人民日報：HaHa

2020年美國總統大選的當選者終於揭曉，民主黨的拜登（Joe Biden）在11月7日奪得賓夕凡尼亞州，令他獲得足夠選舉人票入主白宮。 而在美媒競相報道這一重大消息的稍早前，特朗普（Donald Trump）在Twitter發文表示，自己在這場選戰中「大勝」。有趣的是，中國官媒《人民日報》在Twitter轉發這則帖文，並表示「HaHa🤣」。不過，在引起網民關注後，上述轉帖已被撤下。

特朗普在美東時間7日上午10時36分發布Twitter稱，「我贏得了這場選舉，贏了很多！」該篇帖文被Twitter標註警語：「帖文發布時，官方來源還未宣布選舉結果」。

外媒報道稱，人民日報是在嘲諷特朗普。（Twitter截圖）

《人民日報》的官方英文Twitter帳號在不到1個小時內就轉發了特朗普這則帖文，並配上「HaHa🤣」的文字和表情符號，引發網民關注。但隨後該篇轉帖已顯示為不可見狀態，疑似是被《人民日報》撤下。

《美國之音》報道稱，雖然中國政府尚未對拜登當選的消息作正式回應，但官方的《人民日報》作出「HaHa」的回應，並配以有嘲笑意味的表情符號。

美媒《商業內幕》（Business Insider）則就此指出，特朗普任內的中美關係跌宕，尤其是特朗普發起針對中國的貿易戰最受矚目，他還將矛頭指向了中國的社交媒體TikTok、WeChat。特朗普還將美國的新冠肺炎疫情歸責中國，還時常冠以「中國病毒」的稱呼。

（綜合報道）