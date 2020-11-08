川藏鐵路動工　中共「懷柔」西藏再加碼

剛剛被納入中國「十四五規劃」的川藏鐵路於11月8日開工。這將使得北京在青藏鐵路之外獲得又一條快速戰略通道。

據新華社11月8日報道，川藏鐵路（雅安至林芝段）開工動員大會當天在北京和川藏鐵路控制性工程色季拉山隧道、大渡河特大橋3地，以視頻連線的方式同時進行。國務院副總理劉鶴傳達習近平指示，為川藏鐵路工程建設指揮部揭牌，並宣布川藏鐵路（雅安至林芝段）開工建設。

11月8日，川藏鐵路（雅安至林芝段）開工動員大會在北京和川藏鐵路控制性工程色季拉山隧道、大渡河特大橋三地，以視頻連線的方式同時進行。國務院副總理劉鶴在大會上傳達國家主席習近平指示。（新華社）

川藏鐵路是北京在2006年7月1日開通青藏鐵路後的第二條「入藏」戰略通道。川藏鐵路的最初構想來自於19世紀末英國殖民者在侵襲南亞次大陸後為了擴大殖民範圍的意圖。清末，滿清政府出於「固川保藏」的目的提出建設方案，比如1906年5月時任四川總督錫良和駐藏大臣有泰上奏朝廷希望修建從拉薩起、昌都、巴塘至康定後經雅安至成都的單線鐵路，並認為除加強國防還可發展商業。

與此同時，孫中山等人也曾在自己的計劃中提到這一通道。但是，這一計劃最終未能實現。

自1949年中共建政後，中國政府一直試圖通過鐵路將內地和動盪不斷的西藏連接起來，並在1958年9月啟動了青藏鐵路一期工程（青海省西寧至格爾木）段的開工建設，但是因為技術問題、政治問題、宗教問題，北京直到2001年才開工第二段（格爾木至拉薩），2006年貫通了第一條入藏線，即難度較小的青藏鐵路。

青藏鐵路運營後隨即快速發揮巨大的經濟價值，其戰略價值也引起了人們的猜測。在這一刺激下，北京籌劃建設第二條入藏鐵路。這就是中國政府當下要建設的川藏鐵路。川藏鐵路不僅能夠進一步強化內地與西藏的聯繫，而且它可能將當前時而發生軍事對峙的中印邊境地帶和擁有眾多軍工企業的四川盆地乃至更廣闊的中國後方軍事力量連接起來，大大強化北京在西藏的快速軍事部署能力。

目前，川藏鐵路已經被寫入剛剛公布的《中共中央關於十四五規劃和2035遠景目標的建議》，其中將川藏鐵路建設納入北京拓展投資空間的六大工程之一，其中提到要「實施川藏鐵路、西部陸海新通道、國家水網、雅魯藏布江下游水電開發、星際探測、北斗產業化等重大工程……」

2020年6月20日，中鐵廣州工程局工人在位於西藏自治區加查縣的藏木特大橋工地進行混凝土澆築作業。川藏鐵路拉薩至林芝段（簡稱「拉林鐵路」）重點標誌性工程——藏木雅魯藏布江雙線特大橋現澆主樑成功合龍，至此，拉林鐵路全線120座橋樑主體工程全部完工。 （人民視覺）

習近平在就川藏線開工的指示中將其稱為，「貫徹落實新時代黨的治藏方略的一項重大舉措，對維護國家統一、促進民族團結、鞏固邊疆穩定，對推動西部地區特別是川藏兩省區經濟社會發展，具有十分重要的意義」。

事實上，今次要修建的川藏鐵路是雅安到林芝這一段，為國家Ⅰ級雙線鐵路，新建正線長度1,011公里，設計時速120公里至200公里，預期2026年完工。在此之前，成都至雅安段已於2018年12月開通運營，拉薩至林芝段於2015年6月開工建設，目前工程進展順利。