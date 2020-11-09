【美國大選2020】環時：不排除拜登在新疆及香港問題上變本加厲

美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）在2020年美國大選中獲勝，官媒《環球時報》8日（周日）發表社評，認為拜登上台會保持強硬對待中國的基本態度。 社評指，在新疆、香港等美方定義的所謂「人權」問題上，不排除民主黨政府會有變本加厲的表現，總之美國在兩國關係主要方向的施壓不會鬆懈下來。

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社評題為「對中美關係莫抱幻想，也別放棄努力」。社評指出，特朗普4年執政對美國外政策擺動最大的是對華關係，對中國全面打壓、遏制可以視為他最大的「外交遺產」。對於拜登是否延續「特朗普路線」，多數分析認為，特朗普發動包括貿易戰在內的高強度衝突，已經重置了中美關係的大環境，改變了美國精英群體的對華思維。拜登上台後會接下中美關係新的大盤，保持強硬對待中國的基本態度。在新疆、香港等美方定義的人權問題上，不排除拜登還會「變本加厲」。

不過，社評也指出，今年特朗普「為對華施壓而施壓」的情況大量出現，其原因是特朗普把對華施壓當成競選表演，所以今年的對華政策出現一些刻意製造關係緊張的泡沫。擠掉這些泡沫是有可為的，北京應當與拜登團隊盡可能充分溝通，將緊張的中美關係恢復到有較強可預測性的狀態。

▼英美媒體在美國時間11月7日宣布拜登勝選後，兩大陣營支持者都上街，有人歡喜有人愁：

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社評表示，首先中美要在抗疫領域從對抗轉為合作；第二，拜登表示將回歸巴黎氣候協定，這會增加中美之間的非對立性話題；第三，在經貿領域方面，拜登大概會堅持特朗普的高壓路線，但特朗普的狂賭方式未必會得到新政府的延續；第四，在人員交流方面特朗普政府做過頭了，拜登堅持打壓中國學生學者路線的空間已經很小。

社評指，中國不用對拜登可能帶來中美關係的緩和性逆轉抱有幻想，但同樣不能弱化改善中美關係的信念。從趨勢上看，美國的對華競爭和防範心態只會不斷強化，但兩國關係的緩和符合兩國和國際社會共同利益。為不使雙方關係出現破壞性的惡化，兩國必須共同採取行動。