內蒙古連續近9個月倒查20年涉煤腐敗問題　534名官員被查

內蒙古自治區生產煤炭，不過煤炭產業亦滋生不少腐敗問題。據中新網消息，官方持續近9個月倒查內蒙古20年的涉煤腐敗問題，截至10月26日，已有534名官員被查。

內蒙古自治區黨委書記石泰峰於今年2月28日表示，要對2000年以來內蒙古煤炭資源開發利用情況進行全方位透視「會診」。官方稱，此次「會診」源於雲光中、白向群、邢雲、雲公民等腐敗案件暴露出的煤炭資源領域違規違法問題。

內蒙古黨委常委、紀委書記、監委主任劉奇凡介紹，截至10月26日，內蒙古各級紀檢監察機關累計立案查處涉煤案件410件534人，其中廳局級24人，縣處級94人；留置主要對象104人；結案1,118件，給予黨紀政務處分154人，組織處理260人，移送司法機關44人。

內蒙古應急管理廳黨委書記、廳長王俊峰早前落馬。（網絡圖片）

這期間，內蒙古紀委監委近日通報4名正廳級幹部落馬的重磅消息，一度衝上新聞「熱搜」。

這4人分別為內蒙古應急管理廳黨委書記、廳長王俊峰，呼倫貝爾市政協黨組書記、主席李才，內蒙古國有資產監督管理委員會原黨委書記、主任蘇和，內蒙古司法廳原黨委書記、廳長兼內蒙古監獄管理局黨委書記徐呼和。4人均涉嫌嚴重違紀違法，接受紀律審查和監察調查。其中，蘇和、徐呼和已經退休。

據悉，內蒙古紀委監委對外「4連發」並非首次。

10月16日，內蒙古紀委監委對外通報：通遼市委原常委、統戰部部長曹文敏嚴重違紀違法被開除黨籍和公職；內蒙古監獄管理局原副巡視員、內蒙古李家塔煤礦原礦長連天俊嚴重違紀違法被開除黨籍；呼和浩特市政府原黨組成員、副市長賽青克嚴重違紀違法被開除黨籍；鄂爾多斯市人大常委會原黨組副書記、副主任劉桂花嚴重違紀違法被開除黨籍。通報顯示，被查的4人中，有3人的違紀違法行為與「煤」有關。

雲光中因涉煤腐敗問題，於2019年6月11日被查。（呼和浩特市黨建網）

值得一提的是，11月3日，內蒙古黨委原常委、呼和浩特市委原書記雲光中受賄案一審宣判，雲光中因受賄罪被判處有期徒刑14年，並處罰金人民幣550萬元。

11月7日，內蒙古紀委監委同時發佈內蒙古煤炭地質勘查（集團）有限責任公司原黨委書記、總經理郝勝發，以及已退休3年的內蒙古煤炭地質勘查（集團）有限責任公司原黨委書記、總經理莫若平2名廳級幹部被開除黨籍的消息。