台學者：美國新總統就職前　中共或升級對台軍事威脅

美國總統大選，目前幾確定由民主黨候選人拜登（Joe Biden）勝出，選舉結果也將牽動台海情勢。有台灣學者認為，在拜登2021年1月20日就職前，中共有可能為了獲取更多與美國的談判籌碼，進一步升級對台灣的軍事威脅。

11月2日解放軍東部戰區官微發佈消息稱，近日，東部戰區海軍某驅逐艦支隊湘潭艦、杭州艦、寧波艦、南通艦4艘艦艇組成編隊，奔赴某海域開展實戰化訓練。（微博@東部戰區）

台灣「國策研究院」11月9日舉辦「美國大選後的國際新局」座談會，與談的軍事專家、台灣國防大學中共軍事事務研究所所長馬振坤指出，自2013年開始，美中兩國關係交惡，到了美國總統大選前，中共的軍事擴張及對台的軍事壓迫更加明顯，兩岸緊張關係不斷升級，共機越過台海中線、 進入台灣西南海域、美軍機抵近中國大陸偵查，以及台灣軍方的備戰，顯見其緊張態勢。

馬振坤認為，在美國總統大選結束後，包括台海、南海在內的東亞安全秩序走向，球在中共一方，而對中共而言，在美國大選後進一步對台軍事壓迫，可能性是存在的。他認為理由共有三點，一是中共希望在拜登就職前，累積更多的談判籌碼；二是美國近來不斷售台高性能武器，中共包括國防部、外交部、國台辦都稱，將做「適當必要之反應」，施壓台灣剛好可以是中共說的必要反應；三是向台灣傳遞明確訊號，中共對台政策和立場，不受到美國大選影響。

拜登和特朗普的支持者在街上爭論。（REUTERS）

中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛也同意馬振坤的看法，他認為，考慮過去習近平的決策模式，「先發制人，設定框架」這種可能性不無可能，一來是習近平若看到美中關係有望修補、好轉，那就不需要再對美國委屈，繼續先前的擴張行為，二是趁此時將台海與南海的空間壓回去，讓中共有更多的籌碼跟美國互動，確實在1月20日美國新總統上台前，北京可能會有一些威攝性的做法，試圖重新擬定新的遊戲規則。