清華教授魏少軍：防止封閉思想　國產晶片替代不應成為主旋律

中美關係緊張，今年9月15日，美國對華為晶片管制升級令正式生效。面對制裁，中國當局大力扶持半導體行業，點燃了全國發展晶片產業的熱潮。 「全球高科技領袖論壇- 全球CEO峰會&全球分銷與供應鏈領袖峰會」於11月6日在深圳落幕。中國半導體行業協會集成電路設計分會理事長、北京清華大學教授魏少軍在峰會上表示，「中國半導體火熱的有點過頭，有點不像話。我們要防止極端主義和封閉思想，不能用代替思維作為發展的主旋律，主旋律應該是開放、合作」。

魏少軍表示，「我們有太多的壓力要釋放，但我們今天的做法是否做對了？中國已經融入全球技術體系，不能走回頭路。有人呼籲我們要另搞一套，我認為這個想法是錯誤的」。他認為，「除了半導體，其他行業也需要走向國際。全球化下，脫鉤是損人不利己」。

中國半導體行業協會集成電路設計分會理事長、北京清華大學教授魏少軍。（網絡圖片）

魏少軍認為，中國要成為半導體行業的領袖還需要很長時間，並且要防止極端主義和封閉發展的錯誤思想，中國的發展要開放，「我希望中國半導體行業的發展的主旋律開放合作不要改，而不是國產替代思維。中美半導體產業在競爭中合作才能發展」。魏少軍又說：「我們希望整個全球半導體還是回到世界半導體理事會的框架當中來協調和發展，政府不要做對產業有影響，特別影響產業健康發展的事」。

魏少軍最後談到晶片項目爛尾時表示：「我們還是要尊重產業發展規律，要克服急功近利冒進式的發展，虛心向美國半導體學習，加大投入。中國率先控制住了新冠疫情，這是我們發展半導體產業的先機，全球上半年半導體市場的增長100%都是由中國市場貢獻，這一點千萬不能忘記。」

（綜合報道）