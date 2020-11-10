美國防長被開除　軍事專家：高度關注南海和台海是否出現異常動向

美國大選初步結果公布，美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）已向全美發表了勝選演講。另一邊，未承認敗選的現任總統特朗普（Donald Trump）在當地時間11月9日發文，稱已解僱國防部長埃斯珀（Mark Esper）。 中國外交院教授李海東分析稱，美國總統在任職期滿前解僱國防部長非常罕見，他推測特朗普是想通過這種方式，向外界證明其選舉受挫後依然堅信自身是擁有實權的總統。

特朗普撤換國防部長引發關注，李海東周二（10日）接受內媒採訪時表示，「這件事情在現總統最後70天任職內發生，會引發外界的擔憂，會讓觀察者擔憂特朗普是否想利用軍隊來確保他繼續留在白宮或者將他認為不公平的選舉結果推翻，所以不能排除在餘下來的70天內，特朗普以強力和粗暴方式拒絕離開白宮的可能性。」李海東同時表示，假如特朗普真有這種想法，將會嚴重背離和破壞美國的政治和法律制度。

據悉，特朗普和埃斯珀在連串議題意見分歧，特朗普尤其不滿對方在今年夏天，公開反對他提出動用軍人處理種族示威問題。有官員擔心，曾唱反調的聯邦調查局局長克里斯托弗雷和中情局局長哈斯佩爾可能會成為下個被開除目標，並引發「解僱潮」或「辭職潮」。

圖輯｜特朗普從維珍尼亞州的高爾夫球場返回白宮，期間面無表情，不發一言：

李海東認為，更大概率會有辭職潮出現。他指出，特朗普政府內閣成員很多是深層政府的成員，這些人員擔任職務是為了避免特朗普在擔任總統時期內外政策與深層政府利益向背，不排除在當前特朗普敗選已定的情形下這些人員會有辭職舉動。

至於埃斯珀被開除是否會影響中美兩軍之間剛剛釋放的緩和趨勢，《環球時報》引述一名要求匿名的軍事專家表示，美國國防部長在五角大樓是一把手，如果總統把防長換掉了，那就意味把基本政策換掉。「當前中美之間是否會發生什麼，概率依舊是低的。但如按極端推想，不排除特朗普會拿中國做文章，給拜登留下爛攤子，達到一石二鳥的目的。」他認為接下來應高度關注南海、台海是否出現異常動向。

（環球時報）