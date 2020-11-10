美海軍陸戰隊赴台授課　特朗普上演 「對華驚奇」？

美國大選即將落幕，拜登（Joe Biden）大概率會成為美國新一任總統，特朗普（Donald Trump）政府敗選之際仍不忘「照顧」台灣，派遣海軍陸戰隊赴台教授海上作戰經驗。此舉引外界關注，有猜測認為特朗普或將在總統交接期上演「對華驚奇」。

據台灣聯合新聞網11月9日報道，經台海軍總部證實，美國海軍陸戰隊日前已到達台灣，並於9日起連續4周在高雄左營軍區教授海軍陸戰隊、兩棲特勤中隊有關突擊舟、快艇滲透作戰課程。台海軍司令部稱，美軍輔訓小組在抵台前已先至防疫旅館進行了14天檢疫。針對這一消息，有島內網民表示，「這應該很久前就談好了，美軍都已經隔離完14天出關了。」

美國宣布售台4架MQ-9無人機，金額約6億美元，是特朗普政府第10度對台軍售。（美國空軍網）

美國此舉似乎印證了此前外界對於特朗普卸任期間上演「對華驚奇」的猜測。中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛表示，特朗普卸任前可能會有 「最後的瘋狂」，或將對中國採取更多限制措施，在台灣、南海問題上也會有危險動作。

而此前中國復旦大學國際政治學教授沈逸也分析認為，年底美國或對孟晚舟案以及中國應用TikTok和WeChat的封禁採取措施。

特朗普上台4年以來，前後共向台灣進行了10次軍售，金額高達181億美元，到2020年更是加緊步伐，僅10月兩次對台軍售，次數之頻繁、金額之龐大、武器之先進，都創下美對台軍售的記錄。

美方上述行為曾遭到中國外交部多次譴責，外交部稱，其嚴重違背中美三個聯合公報特別是「八·一七」公報規定。國台辦對此也強調稱，台灣民進黨當局頑固「以武謀獨」，只會進一步破壞台海和平穩定，給台灣民眾帶來更大禍害。

目前，針對「美國海軍陸戰隊人員抵台，連續四周教授台軍課程」一事，中國當代世界研究中心研究員高揚在官媒《環球時報》上已撰文對北京獻策，提出包括立法、制裁以及加強對台常態化巡邏在內的四招進行反制。