習近平：全面提升平安中國建設水平　增強人民獲得感幸福感安全感

據新華社今日（11日）報道，國家主席習近平近日對平安中國建設作出重要指示指出，近年來，各地區各有關部門貫徹黨中央決策部署，紮實開展平安中國建設，為推動經濟發展、維護社會穩定、保障人民安全作出了重要貢獻。

習近平強調，建設更高水平的平安中國意義重大。各地區各有關部門要認真貫徹黨的十九屆五中全會精神，落實總體國家安全觀，堅持共建共治共享方向，聚焦影響國家安全、社會安定、人民安寧的突出問題，深入推進市域社會治理現代化，深化平安創建活動，加強基層組織、基礎工作、基本能力建設，全面提昇平安中國建設科學化、社會化、法治化、智能化水平，不斷增強人民群眾獲得感、幸福感、安全感。各級黨委和政府要加強對平安建設的組織領導，研究解決體制性、機制性、政策性問題，切實肩負起促一方發展、保一方平安的政治責任。

平安中國建設工作會議10日在北京召開。中共中央政治局委員、中央政法委書記郭聲琨在會上傳達習近平重要指示並講話。他強調，要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，緊緊圍繞堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化總目標，落實總體國家安全觀，以共建共治共享為導向，以防範化解影響安全穩定的突出風險為重點，以市域社會治理現代化、基層社會治理創新、平安創建活動為抓手，建設更高水平的平安中國。