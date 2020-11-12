人大DQ｜環時：民主派議員總辭可笑無理　與國家角力決無出路

全國人大常委會周三（11日）決議，授權香港特區政府取消現任議員楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒、梁繼昌4人的立法會議員資格，15名民主派議員隨即宣布總辭。 官媒《環球時報》周四（12日）發表社評指，集體鬧辭行為可笑且無理，是惡意的政治對抗行徑，與法律精神背道而馳，即使總辭亦阻擋不了香港由亂到治的新進程，而反對派所希望的外部實質援助更是無瑕理會香港現況。 社評強調，香港作為中國的一部分，治理及主導其未來的一定是中國，而非美國或任何其他西方力量。反對派必須清楚，香港不是國家，只是中國治下的一個特別行政區，將反對的矛頭對準中央，聯合外部勢力與國家角力是決不會有出路。

社評指出，4名失去立法會議員資格的議員，是自絕於《基本法》所確立的香港政治制度，自絕於香港社會，由此而產生的後果只能他們自己承擔。任何社會設立議會都是出於促進治理良性運轉的建設性目的，反對派議員卻以「拉布」極力癱瘓立法會運轉，又以「總辭」攬炒，有關行為是對民主進行破壞性的異化，將之變成撕裂香港的依據。而鬧辭更暴露香港反對派已經走火入魔，根本未曾想過要正常履職，滿腦子都是如何擴大政治對抗的能量。

社評指，失去立法會議員資格及鬧辭一共19人，即使沒有他們，立法會仍會繼續運轉。另外，反對派希望能以此舉對香港社會形成「核彈級」的政治動員，要讓港人以更大的亂局來呼應他們，事實上卻錯判形勢，嚴重高估攬炒在當前所能產生的影響。

社評續指，美國早前在反華動員力的高峰期施出各種壓力，亦未能打亂港府在中央支持下穩定局勢的施政，美方的各種制裁措施遭無情蔑視。美國現時深陷疫情，又墮入大選後的嚴重爭議，根本無瑕理會香港，反對派所希望的外部實質援助不會到來。

有分析指出，鬧辭的反對派議員有意藉此賺取民意的更多支持，下一次選舉再將利益撈回。社評指有關行為是「癡心妄想」，鬧辭的議員更是背棄了支持他們的選民，只認一己私利，他們此舉只會斷送自己的政治前途。香港由亂到治的新進程不可阻擋，螳臂當車的下場，歷史準備的所有劇本都是相似。

（環球時報）