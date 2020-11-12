內地大量採購心臟支架使降價逾九成　藥品器械價格虛高不容忽視

國家醫保局近日宣布，將會集中大量採購超過100萬個心臟支架，令其成本從動輒萬元（人民幣．下同）以上，降至每個僅需約700元，明年一月就可供病患使用，是有需接受「通波仔」手術的心臟病患者的福音。 內地媒體「科工力量」發文分析，政府大量採購就是針對藥品器械價格虛高，而造成問題的背後原因不止是負責推廣工作的醫藥代表，最重要是藥品器械流通渠道複雜不暢，甚至亦與內地醫生的待遇停滯不前有關。 文章認為，政府帶頭大量採購心臟支架是藥品器械擺脫價格虛高的開始，價格改革後將會牽連醫保的全面改革以及醫療行業收入的分配改革，直言「醫療行業的改革之路依舊道阻且長，這條充滿艱辛的道路，也將迎來應有的曙光」。

文章稱，醫藥代表亂象只是導致藥品器械價格虛高的其中一個因素，最重是臃腫繁雜的藥品器械流通體系。（視覺中國）

文章稱，內地早期的醫藥代表是天之驕子，享受外企的高薪，並且由於要求嚴格，所以不少人是醫科的高材生，但無奈精英化的職業最終不敵市場的惡性鬥爭。在90年代末期，大量海外藥企在中國建立事業部，主要是銷售公司。由於競爭對手增加，市場野蠻生長，以銷售為導向的行業風氣使醫藥代表迅速「墮落」。

文章以2013年的葛蘭素史克案作舉例。英國製藥公司葛蘭素史克在中國的分公司，被揭發部分高管通過宴請、賄賂、開會等各種手段銷售高價藥品，在韓國售價18元的愛滋病藥物拉米夫定，在中國的售價竟高達142元。葛蘭素史克在中國最終被判罰30億元，多名中國分公司高管亦被判刑。

文章又稱，醫藥代表的問題是藥品和器械價格虛高的其中一個因素，最重要當是背後臃腫繁雜的流通體系，「每一道關口都要層層盤剝，醫療用品的價格就像洋蔥一樣，一層又一層，每一層都刺激着人們的眼睛」。一方面流通渠道複雜，另一方面藥企也會以此獲利，將藥物生產程序分割，每一個地方抽成，價格自然水漲船高，「藥企在塞浦路斯作原料，在意大利裝好瓶子，最後來到中國貼標簽。前一個國家的零售價，就是後一個國家的成本價」。事實上，很多國際藥企來到中國興建廠房，美其名是「研發中心」，「結果『研發』的是藥品外包裝和中文說明書。技術不但沒有落地，反倒讓看病愈來愈貴」。

此外，文章指出，藥品器械價格虛高亦與醫生待遇停滯不前有關。中國在80年代的早期醫改中，為了保證民眾「看得起病」，對醫護人員的薪酬只進行簡單改革，結果在扣除醫院的成本後已所剩無幾，「這就讓不少醫生為了生活選擇灰色收入，變相加劇了醫療行業的扭曲現狀」。此外，即使醫生可以選擇「兩袖清風」，但實際上每間醫院所能分配的醫保是有預算限制，故醫生需要在醫院「控費」下盡力避免超支，以保自身的績效獎金，故甚至會主動要求患者自行購買外間的高價藥物，「病人看中醫保，醫生看重預算，兩方矛盾不斷加深，也讓看病愈來愈難」。

內地大量採購心臟支架後，未來需要接受「通波仔」手術的患者，需要支付的價格將會大幅降低。（視覺中國）

文章最後認為，政府的大量採購做法會形成薄利多銷的局面，不過流通渠道問題並未完全消除，低廉價格會使商業物流或藥企任何一方出問題，行情有所波動時，貨源出現大幅波動。在新型銷售體系尚沒有建立的情況下，還需要關注後續的斷貨、漲價等一系列問題。

（科工力量）