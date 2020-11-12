中紀委刊文揭「隱秘貪腐」：3萬元手鐲作價90萬　購物卡抵做房款

中共中央紀委國家監委網站日前發表了題為「看似正常市場交易 實則隱形變異貪腐 揭開腐敗隱秘外衣」的文章。文章列舉眾多案例，指有貪官通過低買高賣、收取所謂「潤筆」、「稿費」等手段收受賄賂，還有貪官低價買樓高價賣出，變相受賄。

文章指，從表象上看，「低買」「高賣」「以物易物」等交易，有金錢和物品的對價支付手段，屬於市場正常交易的情形。但實際上這種交易背後往往隱藏着權錢交易。

文章列舉了多個案例，如寧夏擔保集團有限公司原總經理馮國慶，他以「出售翡翠掛飾」為掩護，把3萬元（人民幣，下同）的手鐲以90萬元售出、5千元的掛件賣到了42萬元；原中國書法家協會分黨組書記、副主席兼秘書長趙長青則是打着出售書法作品、潤筆費、稿費的幌子斂財，把並不值錢的作品賣出天價。

杭州市下城區住房和城市建設局原黨委書記、局長趙慧明。（網絡圖片）

文章同時也詳細介紹了一些此前未為公眾所知的落馬官員腐敗細節。其中，杭州市下城區住房和城市建設局原黨委書記、局長趙慧明，他任職期間欲將名下的住宅出售，某企業負責人在明知該房屋報價明顯高於市場價格的情況下，仍以230萬元的價格買入，並在事後又以補償裝修電器款為由送予趙慧明現金人民幣10萬元。後經評估，該住宅當時的價格為179萬元，趙慧明從中獲利51萬元。

西安市政府原參事、原市國土局資源局黨組書記、局長田黨生去年因犯受賄等罪獲刑15年。文章介紹，田黨生在10余年的時間裡，多次從有求於他的商人手中低價購房：以價值170萬元的購物卡抵做房款，買下總價719萬元的9套商鋪﹔以334萬元買下總價510萬元的房產2套﹔用紅木家具折抵房款，低價購買房產2套。

原西安市國土局資源局黨組書記、局長田黨生。（網絡圖片）

有專家認為，除了「低買高賣」外，現實中存在的「以物易物」的交易，即以低價值物品置換對方高價值物品，也容易成為官員變相受賄的手段。

對此，專家建議，必須完善嚴禁黨員領導幹部經商、辦企業，特定關係人在其分管範圍從事經營活動的相關規定，強化制度約束和監督執紀，對於違反規定謀取私利的，發現一起查處一起。