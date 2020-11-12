【中印衝突】印媒發布「撤軍方案」　中國學者：肯定不是最終方案

中印邊境對峙持續，雙方於11月6日舉行了第8輪軍長會談。11月12日，《印度時報》報道稱，中印雙方已大體上同意從班公湖—楚舒勒地區的「摩擦點」撤軍，並公布了「三步走」的「撤軍方案」。 不過，中國學者表示，這肯定也不是最終方案，只是代表了印度特別是印軍單方面的真實想法。

《印度時報》報道稱，在第一階段，雙方撤離班公湖地區，坦克和裝甲運兵車將撤回；在第二階段，派駐在班公湖附近的士兵中有30％同意返回；第三階段，雙方將撤回各自的陣地，解放軍將撤回到「第8指」以東的陣地，而印度軍隊則向西撤回至「第2指」和「第3指」之間的據點。

據悉，班公湖北岸有8個手指型山脊地區。此前，印度媒體一直宣稱自今年5月以來，解放軍占領了從班公湖地區的「第4指」到「第8指」長達8公里的區域。

中印班公湖南岸對峙一線圖像↓↓↓

《印度經濟時報》則報道稱，第九輪軍長級會談可能在未來幾天內進行，印中雙方「都同意了這一提議，考慮在下一輪會談中籤署正式協議」。

報道說， 隨着嚴冬的來臨，使部署在15,000英尺以上高度的數千名敵對士兵付出了代價，這似乎也使中國「更願意」緩和緊張局勢。

不過，中國《環球時報》報道稱，這一方案是不準確的，「印媒擅長通過半真半假的消息對外展現印度強硬態度，挑動國內的民粹情緒。」

中印邊境降温以來，雙方在邊境部署過冬措施↓↓↓

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清華大學國家戰略研究院研究部主任錢峰表示，「這個所謂方案明顯是將前期多輪會談中雙方的意見進行了一種帶有傾向性、自說自話的混合，某種程度上也揭示了當前印度特別是印軍單方面的真實想法，並它不能代表雙方現階段的談判成果，肯定也不是最終方案。」

他認為，這一消息有對外向中國施壓，對內給印度國內解壓的考慮。「印方這種急迫的心態可以理解，但這種方式不利於雙方達成既定目標。」

不過，他同時指出，這一消息也從一個側面證實了中印雙方在經過八輪會談後，正逐步細化解決方案，以維護邊境地區的和平穩定。