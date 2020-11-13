蓬佩奧挺台言論引兩岸熱議　台網民反問「美方為何不跟台灣建交」

美國國務卿蓬佩奧日前在接受一個電台節目訪問時，直接表明「台灣一直不是中國一部分」，並稱這件事在過去35年獲美國民主及共和兩黨政府所遵循的政策承認。事件一石激起千重浪，立即引來兩岸網民的普遍關注。 中國大陸網民多數批評蓬佩奧的表態，甚至認為該立場是在督促大陸盡快「武統」。台灣方面，對蓬佩奧言論抱持正面態度、附和的聲音不在少數，但也有網民反問倘蓬佩奧所言及是，那「為何不跟台灣建交」。

在微博，討論蓬佩奧有關表態的聲音此起彼落，大量網民均投以猛烈的批評，更有人形容蓬佩奧是「人類公敵」，又稱：「我想跟蓬佩奧先生說，你從來都不是人的一部分。」也有網民選擇「以牙還牙」，紛紛宣稱阿拉斯加、加州、夏威夷不是美國的一部分，又建議中方也可以送古巴些導彈，以此反制。另有網民提到如果美方表態台灣一直不是中國一部分，那所謂的中美三個聯合公報就成廢紙後，隨即有留言回應指現在「也就我們（中國）自己還把那公報當回事了」。

雖然不少網民指出蓬佩奧的表態是刺激了大陸盡快啟動「武統」，更有網民意有所指地稱「台灣牌...他打着打着就會失去這張牌」，亦有聲音認為，在拜登很大機會成功就任美國下屆總統下，蓬佩奧只是在進行「最後的瘋狂」，無計可施下就盼着打仗，好讓「主子」（意指特朗普）連任，並表示大陸不會就此中計。

而在台灣，網民紛紛在Facebook等平台的相關新聞下就事件熱議，有人表示對特朗普及蓬佩奧等人「除了感恩還是感恩」，又指蓬佩奧協助了台灣抵抗中國大陸的霸凌，「終於聽到這句說話了」、「不愧是西點軍校第一名啊」、「2024總統大熱人選」。

不過也有網民認為還是老話一句，美國應實際一點，跟台灣建交，要不然台灣永遠都只是被拿來當籌碼而已；另有網民憂慮一切只是政治操作，「等大選最後確定，就又是『一個中國』了」。

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（綜合報道）