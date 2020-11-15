人大DQ｜民主派總辭稱「抗爭到底」　人民日報：實則是反中亂港

港府按照全國人大常委會決定，宣布4名立法會議員楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及梁繼昌即時喪失立法會議員資格後，15名民主派議員隨即宣布總辭，並強調即使總辭，仍會為民主抗爭到底。 官媒《人民日報》14日發表「人民銳評」文章指，一些香港反對派一次又一次地挑戰「一國兩制」原則底線，一而再再而三地觸碰法治紅線，甚至企圖以香港特區的高度自治權來對抗中央的全面管治權，美其名曰「抗爭」，實則就是反中亂港。

文章稱，在港府依法宣布郭榮鏗等4人喪失立法會議員資格後，一些香港反對派故技重施，大打「悲情牌」，不僅妄圖利用荒唐至極的「鬧辭」，博取香港市民同情，還把自己扮演成「被壓迫者」，信誓旦旦地揚言「抗爭到底」。他們的潛台詞，無非是想說，中央再次出手，是「故意打壓反對派」，他們才是所謂的「受害者」。可情況真是如此嗎？

文章指，事實有目共睹。香港回歸以來，對於香港反對派，中央和特區政府始終抱以最大的政治包容態度。反對派不僅得以長期存在，還有充分的政治空間發表不同政見，即便在香港重要政權機構——立法會，也不乏反對派的身影。然而，一些人卻把包容當作縱容、把克制當作軟弱、把忍讓當作可欺。

文章續指，所謂的「街頭抗爭」，不就是阻塞交通，圍堵機場，四處縱火，打砸商舖，進行各種暴力活動？這不是暴力犯罪是甚麼？所謂的「議會抗爭」，不就是毫無底線地惡意「拉布」，肆無忌憚地破壞立法會秩序，阻撓政府施政？這不是「政治攬炒」是甚麼？所謂的「國際抗爭」，不就是為了一己之政治私利，公然內外勾結，乞求外部勢力干預香港事務，甚至制裁香港？這不是「賣港求榮」是甚麼？分裂、破壞、顛覆，「抗爭」口號包裝下，種種惡劣行徑，不一而足，這些人還嫌世人看得不夠清楚麼？

文章進一步指，去年的「修例風波」，便一度令香港出現了回歸以來最為嚴峻的局面。面對這樣的情勢，能設想一個負責任的政府可以坐視不理嗎？某種意義上，中央的出手，就是香港反對派逼出來的。正是反對派一再錯誤理解「一國兩制」，一再挑戰中央權威，一再破壞香港憲制秩序，讓香港局勢發展變化到了「非中央出手不行」的地步；正是「攬炒派」堅持對抗路線，把事情做盡做絕，讓中央忍無可忍。可以說，郭榮鏗等4人喪失立法會議員資格，完全是咎由自取；香港反對派「鬧辭」，完全是自毀政治前途；責任全在反對派自身。

文章又指，再多冠冕堂皇的理由，也掩飾不了這些人想博取眼球、撈取政治本錢的一己之私。當前，香港正面對經濟低迷、民生困頓、疫情反覆的問題，我們不禁想問一問這些人，動輒「抗爭」，有考慮過香港水深火熱的現實狀況麼？有考慮過香港市民的民生福祉麼？所謂的「抗爭」，究竟是為了香港，還是為了你們自己？鼓吹「抗爭」，贏不來同情，賺不到眼淚，只會徒令自己成為一個笑話。

文章最後稱，今天的香港，已經到了由亂轉治的新時期，也已經劃定底線、立規明矩。執迷於政治對抗，結果只能是死胡同一條；明底線、知分寸，做有建設性的實事，才是香港之所需。香港反對派是時候「停一停，想一想」，好好地做一番反思了。