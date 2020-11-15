官媒批蓬佩奧「人渣、攪屎棍」：涉台言論是其「最後瘋狂」

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）日前表示，台灣一直不是中國的一部分。此言一出引發廣泛關注。 中國大陸官媒中央廣播電視總台「中華之聲」今日（15日）發表評論文章《一派胡言的蓬佩奧還能蹦跶到幾時？ 》，炮轟蓬佩奧是「人渣、攪屎棍」，認為其上述涉台言論是「下課」前的「最後瘋狂」，並向蓬佩奧喊話「想插手中國內政，圖謀分裂中國，只會撞得頭破血流」。

文章稱，蓬佩奧在其來日無多的「最後瘋狂」中又顛倒黑白、一派胡言，這個當今世界超級大國主管外交事務的最高官員，像賭紅了眼的流氓賭徒。圖窮見匕首，蓬佩奧的瘋狂行徑，徹底暴露了某些美國政客妄圖攪亂台海、分裂中國、遏制中國的狼子野心。

中國外交部發言人汪文斌日前回應蓬佩奧涉台言論，稱蓬佩奧險惡居心早已大白於天下。（資料圖片）

這篇文章說，蓬佩奧自上任以來，一再炮製並散佈針對中國的政治謊言和政治病毒。作為美國史上最差國務卿，此人早已成為虛假信息傳播者、謊言製造者和仇恨煽動者，近來更是變本加厲地大撒癔症。前不久他訪問亞洲多國，一路不斷散播反華言論，妄圖組織「反華大合唱」。事實證明，散佈謊言沒有市場，單邊主義不得人心，蓬佩奧縱然使出渾身解數，最終還是落得個自言自語、無人搭理的窘境。

文章指，滿腦子冷戰思維的蓬佩奧卻「一根筋走到底，吃了秤砣鐵了心」，執意在當反華「急先鋒」這條絕路上走到黑。眼見時日無多，他果然還是把台灣這個最順手的「棋子」打出，公開發出與美國官方不一致的論調，公然違背一個中國原則。同時，不顧中方一再反對，加緊與台灣方面發生官方往來，安排舉辦所謂「台美經濟繁榮夥伴對話」。

文章稱，正告蓬佩奧之類的人渣，你錯判了國際大勢、生錯了年代。中華民族早已經不是東亞病夫，中華大地早已不是外國勢力可以胡來的競技場。朋友來了有好酒，若是豺狼迎接它的就是獵槍！想插手中國內政，圖謀分裂中國，只會撞得頭破血流。

文章稱，「中華大地早已不是外國勢力可以胡來的競技場」。圖為台灣新竹市東區。（資料圖片／姜庚宇攝）

文章進一步稱，1979年發表的中美建交公報指出，美國承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府。蓬佩奧信口雌黃，公然違背客觀事實，所作所為踐踏的是國際關係基本準則，傷害的是美國國家信譽。利令智昏，蓬佩奧向來只算計自己的政治私利，其價值理念、行事風格與整個時代潮流背道而馳、格格不入，他留給世界的只有欺騙、脅迫、霸凌和謊言。如今，這個世界最大的「攪屎棍」即將謝幕，且看他如何表演吧。

文章最後說，蓬佩奧應立即停止任何損害台海和平穩定和中美關係的言行，不要在錯誤和危險的道路上越走越遠。如仍我行我素、一意孤行，最終必定落得個身敗名裂的可恥下場。