人民日報評蓬佩奧涉台言論：傲慢無知、居心險惡、極端不負責任

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）日前表示，台灣一直不是中國的一部分。此言一出引發廣泛關注。 官媒《人民日報》海外版今日（16日）發表評論文章，指蓬佩奧的傲慢無知、居心險惡，令人嘆為觀止，又指他的行徑極端不負責任。

評論文章題為「台灣是中國一部分，誰都無法改變」，指世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表中國的唯一合法政府，這是一個客觀事實，是40多年來中美建交的政治基礎和根本前提。蓬佩奧為一己之政治私利，置歷史和事實於不顧，置中美兩國人民根本利益於不顧，在台灣問題上再次發表錯漏百出的言論，嚴重違背一個中國原則和中美三個聯合公報，違背美國政府對中方作出的承諾，觸及了中國人民的底線，他的錯誤言行必將遭到中方堅決回擊。

文章稱，蓬佩奧之流刻意誤導輿論、擾亂視聽，無非是妄圖進一步破壞中美關係、挑起兩岸衝突，干涉中國內政，極為陰險，極端不負責任。

文章又稱，民進黨和台獨勢力長期叫囂所謂「兩國論」、「一邊一國論」、「台灣地位未定論」等台獨謬論，與蓬佩奧之流狼狽為奸，一步步將台灣推向危險境地。民進黨當局倚美抗陸、倚美謀獨，進行謀獨挑釁，只能最終搬起石頭砸自己的腳。