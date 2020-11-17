中國海軍傳追加20艘054A導彈護衛艦　將成世界在役數量第二大型號

中國尋求建造世界上最大艦隊的說法一度引發部分國家的擔憂。近日有內地媒體稱，解放軍海軍將追加20艘054A型導彈護衛艦訂單，全面取代早期建造的老式護衛艦，成為繼美國伯克級驅逐艦之後的世界在役數量第二大艦艇型號。

054A導彈護衛艦的建造從未停止（請點擊大圖瀏覽）：

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根據內地媒體「新浪軍事」11月15日引述自媒體消息稱，在2018年底建完第30艘舷號542棗莊艦054A型護衛艦後，兩年半以來沒有任何關於新建護衛艦的消息。

今年6月中旬，內地網絡流傳一則下款為「資陽市直機關工委」的文件，稱在中共十大元帥之一的陳毅誕辰120周年前夕，海軍將命名一艘054A型護衛艦為「資陽艦」。

陳毅120周年誕辰時間在2021年8月26日，意味着海軍將啟動擱置了兩年半的054A型護衛艦追加計劃。

近日另有消息披露，054A型護衛艦追加的訂單數量不會少於20艘。按前期中國海軍建造速度，這批20艘新訂單建成並全部服役，需時不多於10年。

054A型導彈護衛艦的排水量為4,000噸，作為中國海軍進入新世紀以後開始建造的全柴動力護衛艦，054A型在兼顧火力、續航力和居住性的情況下，已充分發掘護衛艦性能的潛力，保障了其在編隊防空、反潛和反艦作戰中的優秀性能。

中國海軍054A型導彈護衛艦，巴基斯坦此前已訂購4艘同型艦。（鼎盛軍事）

據悉，新批次054A首先進行的改進和052D加長型驅逐艦一樣，是加長尾部的直升機起降甲板，安裝相應的直升機拉降助降系統，以便能夠搭載即將服役的國產直-20F多用途艦載反潛直升機。

分析稱，新批次054A在加長甲板後，也會同步將原先凸起的機庫頂部抹平，這樣即可以降低重心，又可以改善隱身性能。同時，作為將編隊反潛工作作為主要任務的艦艇，搭載反潛能力非常強大的直-20F將大大提高該艦的反潛作戰能力。

中國海軍的不斷崛起引發外界的擔憂。在10月21日舉行的大西洋未來論壇上，英國國防大臣華萊士（Ben Wallace）曾表示，中國正在尋求建造世界上最大的艦隊，他並呼籲，英美兩國應加強各領域合作，共同探索應對全球不穩定的新方法。

美國《福布斯新聞》日前發表美國海軍學者的文章稱，中國海軍規模愈來愈大，愈來愈好，建設速度愈來愈快，這是不爭事實。經十多年的重大投資，中國海軍艦隊目前擁有世界上最多的主力戰艦。

但文章認為，這種擴張可能會開始放緩，原因是維持一支龐大艦隊需要大量時間、金錢和人力。即使在中國，這些資源也是有限的。作者最後表示，這並不是說中國海軍不能成為世界上最強大的海軍之一，但在最重要的指標上，解放軍不太可能輕易超過美國海軍。