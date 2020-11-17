環時支持制定「台獨頑固分子清單」　批蘇貞昌台獨表現世人皆知

《大公報》早前報道指，大陸有關方面正在研究制定「台獨頑固分子清單」，擬採取嚴厲制裁等有效措施。台灣陸委會稱，大陸方面刻意操作此種極端偏激議題，意圖在於恫嚇台灣自我限縮審查、煽動兩岸對立情緒，破壞台海和平穩定。 大陸官媒《環球時報》今天（17日）發表社評文章，表示高度支持這一清單的制定，稱制定台獨頑固分子清單是打擊、遏制台獨分裂勢力的重要舉措，又點名台灣行政院長蘇貞昌，批評其台獨表現世人皆知。

社評題為《「台獨」頑固分子清單體現歷史的正義》。文章稱，過去幾年，台灣的台獨勢力日趨猖獗，他們不斷煽動民粹情緒，勾連外部勢力，加緊推動台獨分裂。一些勢力還企圖操弄「修憲」、「制憲」、「公投」，嘗試推動「法理台獨」。這一切對大陸維護國家主權和領土完整這一底線形成了公然挑戰。

《大公報》早前報道指，大陸有關方面正在研究制定「台獨頑固分子清單」，擬採取嚴厲制裁等有效措施。（資料圖片）

文章特別點名道，島內蘇貞昌之流的惡劣台獨表現早已世人皆知，他們近期「修憲謀獨」的策略在島內外被廣泛識破。制定清單，就是對這些台獨頑固分子及其金主等主要支持者的嚴正警告，是打擊、遏制台獨分裂勢力的重要舉措，是大陸決不容忍分裂國家行徑的明確意志宣示。

文章還說，不僅《反分裂國家法》，《刑法》、《國家安全法》都設有分裂國家罪，台獨頑固分子是當前犯下這一罪行的首惡群體。國家制定台獨頑固分子清單將對這個首惡群體形成巨大震懾，這個清單不是空洞威脅，尤其是它將終身追責，台獨頑固分子躲得過初一躲不過十五，將遭到懲罰的噩夢勢必追隨他們一生。

文章進一步指，入清單者將被依法制裁，還可能被追究刑事責任，意味著他們將再也不能踏上港澳和大陸的土地，竄訪其他國家也將變成危險之旅。文章形容該清單將成為長期懸在台獨分子頭上的達摩克利斯劍，說不定什麼時候就會落下來。

文章還指出，台獨分子都需懸崖勒馬，避免進入台獨頑固分子的清單。已被列入清單的更需棄暗投明，爭取戴罪立功，掌握個人命運的主動。

文章最後補充說，台獨頑固分子清單只針對極少數罪大惡極者和他們的金主等主要支持者，不會針對受他們蠱惑的那些普通島內民眾。廣大台灣同胞的合法權益必將得到充分保障，這是大陸以任何方式解決台灣問題始終不會忽視的宗旨之一。對此，台陸委會的回應完全是用台獨意識綁架台灣人民，妄圖將台灣人民推到前台，為台獨分子的惡劣行徑買單、當擋箭牌，用心何其歹毒。