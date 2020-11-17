【觀察】台獨清單正「脱虛向實」　從媒體自列到官方放風

《大公報》早前引述「權威消息」稱，北京正擬定「台獨頑固份子」清單，引發兩岸熱議。

幾年前，曾有內地媒體呼籲並草擬台獨分子「撲克牌」十三人，而如今《大公報》披露消息，被視為北京放風聲、試水温，引來多家內媒唱和，台獨份子清單的傳聞似乎正「脱虛向實」。

對於台獨頑固份子將「被點名」的消息，蘇貞昌11月17日回應稱，為「這個國家」做事是他無上榮耀，會守住「這個國家」，不屈於威武。（陳卓邦／多維新聞）

對於大陸擬製定「台獨頑固分子」清單的消息，台陸委會11月15日回應稱，「中共始終運用武力霸凌與強制法律手段，來威脅對待與其意見不同的人士，以逼迫妥協。對岸刻意操作此種極端偏激議題，意圖恫嚇台灣自我限縮審查、煽動兩岸對立情緒，已破壞台海和平穩定，只會徒勞無功、適得其反」。並強調台灣人民不因威脅而讓步。

事實上，由於兩岸關係惡化，近年來大陸擬定罪大惡極台獨分子名單的傳聞不斷，從2017年11月起，《環球時報》就多次呼籲，大陸應該公布一批罪大惡極台獨分子的名單，對他們實施制裁，凍結他們在大陸的資產，甚至對部分人實施刑事追究。

2018年5月16日在大陸國台辦例行記者會上，新華社提問，「據悉有關部門已經開始着手收集這樣一份名單，請問是否屬實？」當時發言人安峰山表示，「凡走過必留痕迹。台獨分子不要以為說過的話、做過的事可以船過水無痕。任何執迷不悟、頑固的台獨分子，都將受到人民的譴責和歷史的懲罰。」對名單並無否認。

大陸海峽衛視《今日海峽》欄目2018年曾製作13張台獨分子撲克牌，根據台獨分子的危害程度，依序為李登輝、蔡英文、賴清德、陳水扁、辜寬敏、史明、蘇貞昌等人。（微博＠海峽衛視）

而大陸海峽衛視《今日海峽》欄目更於當年5月19日製作了13張台獨分子撲克牌，根據台獨分子的危害程度，依序為李登輝、蔡英文、賴清德、陳水扁、辜寬敏、史明、蘇貞昌等人。

近日台獨頑固份子清單再次引發關注後，《今日海峽》11月15日也表示，如今撲克牌可以打起來了：「儘管其中的李登輝、史明已經去世，不會受到法律的制裁，但仍然難逃歷史的審判」。同時，近兩年在島內政壇異常活躍的陳柏惟、王定宇等新興台獨人士，無疑也是「撲克牌」的熱門候選人。

《環球時報》11月16日也刊登社論，對清單制定表示高度支持，並直接點名台行政院長蘇貞昌，稱「島內蘇貞昌之流的惡劣台獨表現早已世人皆知，他們近期修憲謀獨的策略在島內外被廣泛識破。制定清單，就是對這些台獨頑固分子及其金主等主要支持者的嚴正警吿」。

對此，蘇貞昌11月17日回應，「為這個國家做事、為人民服務是他無上榮耀，會守住這個國家、保護人民，不屈於威武」。

「台獨頑固份子清單」的傳聞近年來有「脱虛向實」迹象，彰顯兩岸關係的惡化，以及大陸民眾對於台獨份子不滿情緒的不斷上升。然而，《環球時報》以蘇貞昌為主要目標，而非蔡英文，似對其執政後半場可能改變兩岸態度，仍舊保留彈性空間。