福建兩宗強姦幼女案嫌犯均判囚四年半　網民怒轟「給法律抹黑」

今年4月，在福建惠安，1996年出生的黃某，將在樓道玩耍的7歲女孩誘騙至家中，不顧女孩反抗，實施強姦行為，並威脅不可以告訴家長，黃某其後涉案潛逃、被警方追捕到案。同樣在惠安，8月份，年近50歲的陳某，在自家客廳將鄰居5歲女孩抱到床上強姦。 11月13日，福建惠安法適用簡易程序，不公開庭審、判決了這兩宗強姦幼女案件，兩名被告均以強姦罪被判有期徒刑4年6個月。 這兩項判決經媒體報導後，引起廣泛關注。網民普遍認為處罰過輕。

福建惠安法院判決兩宗強姦幼女案件。（微博）

媒體報導指，2人被拘捕後，自願認罪認罰，在律師見證下簽署了《認罪認罰具結書》。惠陽法院在判決中亦指出「歸案後自願認罪認罰，予以從寬處罰」。但對於僅4年6個月的有期徒刑的判決，有人就指出，案件性質惡劣，只因為2人自願認罪認罰，才如此「從輕處罰」？

網民評論：

「有人賣玩具槍的被判了十年，這讓人如何相信司法公正？有些法官簡直是在給法律抹黑！」 「毀了兩個孩子一輩子，這不該死刑嗎？」 「總有些法官狗屁不如！ ！ ！」 「這樣法官留任，中國法律有可能成笑話。」 「這是鼓勵犯罪分子的判決。」

近年來，有關未成年人性侵的案件以及刑罰倍受社會以及輿論的關注。據了解，有關罰則指出，強姦幼女本就要從重處罰，如果受害對象不滿12周歲則要「重上加重」。「姦淫幼女一人的，可以在四年至七年有期徒刑幅度內確定量刑起點。姦淫幼女情節惡劣的，可以在十年至十三年有期徒刑幅度內確定量刑起點。」

《新京報》評論就指，最高法的量刑指導意見就指出，量刑應當確保裁判法律效果和社會效果的統一，而在此案中，強姦5歲、7歲幼女的兩名男子僅僅獲刑4年6個月，是否合乎罪刑相適應原則，顯然需要進一步的審視。

對此，惠安法院暫時未有回應。

（綜合報道）