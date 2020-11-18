七常委齊出席　中央全面依法治國工作會議設限「行政霸權」

在中共十九屆五中全會敲定「十四五規劃」和2035年遠景目標後，中南海高層近期又在涉及依法治國的工作中定下最新基調，被認為是用法治給「行政霸權」戴上緊箍咒。

習近平出席中央全面依法治國工作會議並發表重要講話。（新華社）

11月16日至17日，中共七常委習近平、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正共同出席高規格的「中央全面依法治國工作會議」，着重強調要在法治軌道上推進國家治理體系和治理能力現代化，即多維新聞提出的「第五個現代化」。

會上，習近平就推進全面依法治國提出11個要求，其中包括運用法治思維和法治手段鞏固中共執政地位、改善執政方式、提高執政能力，確保政權長治久安。

習近平說，要堅持在法治軌道上推進國家治理體系和治理能力現代化，要更加重視法治、厲行法治，堅持依法應對重大挑戰、抵禦重大風險、克服重大阻力、解決重大矛盾。

同時，會議要求，堅持依法治國、依法執政、依法行政，用法治給行政權力定規矩、劃界限，規範行政決策程序，加快轉變政府職能。

中共十九屆五中全會公報公布「十四五規劃」和2035年基本實現社會主義現代化的具體目標。要實現這些目標，勢必會依賴各級行政力量，權力的傲慢也必然會帶來「行政霸權」。

如此，習近平等高層此次涉及依法治國的會議其目的之一就是要在未來用法治給「行政霸權」戴上緊箍咒，確保行政過程中存在的為人所詬病的人治思維和人治手段的空間被大幅壓縮。

此外，會議還要求持續推進法治領域改革，其中就包括要將「掃黑除惡」常態化。另據公開信息，中共目前正在政法系統內部進行一場自下而上的教育整頓活動——「延安整風」。

隨着中國深度融入全球化進程，海外利益不斷擴張，風險自然也日益加重。為此，習近平要求「加快涉外法治工作戰略佈局，協調推進國內治理和國際治理，更好維護國家主權、安全、發展利益」。

會議要求，運用法治方式，有效應對挑戰、防範風險，綜合利用立法、執法、司法等手段開展鬥爭，堅決維護國家主權、尊嚴和核心利益。推動全球治理變革，推動建構人類命運共同體。

實際上，中國在涉及華為、TikTok涉及的爭端，以及南海問題等具體事務上，已經開始推進涉外法治工作，當然這需要外交、軍事等領域的配合。