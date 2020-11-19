8地9位省部級齊聚重慶　商討西部陸海新通道省際協商合作

11月17日，重慶召開「西部陸海新通道省際協商合作聯席會議第一次會議」，8地9位省部級官員出席。

據中共重慶市委機關報《重慶日報》報道，出席這次會議的有：重慶市市長唐良智；重慶市市委常委、常務副市長吳存榮；廣西壯族自治區副主席鄒展業；海南省委常委、常務副省長毛超峰；四川省副省長楊洪波；貴州省委常委、常務副省長李再勇；雲南省副省長劉洪建；陝西省副省長徐大彤；寧夏回族自治區副主席賴蛟。

重慶市市長唐良智主持了西部陸海新通道省際協商合作會。（視覺中國）

此外，還有國家發改委基礎司副司長周小棋，內蒙古、西藏、甘肅、青海、新疆、廣東湛江市，交通運輸部、海關總署、中國國家口岸辦，中遠海運集團、中國國家鐵路集團、招商局集團相關負責人。

唐良智在會上表示，「習近平高度重視西部陸海新通道建設，親自謀劃、親自部署、親自推動，作出了一系列重要指示要求，為我們指明瞭方向、提供了遵循。」

唐良智說，西部陸海新通道在「西部地區開發開放」「促進國內國際雙循環」「對接東盟國家和地區」「做大做強通道經濟」等方面十分重要。

據了解，重慶是西部陸海新通道的發起方之一。

國家發改委曾在《西部陸海新通道總體規劃》中介紹「西部陸海新通道」的地位：西部陸海新通道位於中國西部地區腹地，北接絲綢之路經濟帶，南連21世紀海上絲綢之路，協同銜接長江經濟帶，在區域協調發展格局中具有重要戰略地位。

2017年8月，重慶、廣西、貴州、甘肅四省區市簽署《關於合作共建中新互聯互通項目南向通道的框架協議》。之後，青海、新疆、陝西等省份陸續加入。

到了2019年10月，重慶、廣西、貴州、甘肅、青海、新疆、雲南、寧夏、陝西、四川、內蒙古、西藏等西部地區12省區市和海南省、廣東省湛江市，在重慶簽署框架協議，合作共建西部陸海新通道。

至此，西部陸海新通道形成「13+1」共建格局。

11月14日，李克強出席第23次東盟與中日韓領導人會議。（新華社）

在新冠肺炎疫情背景下，中國今年在經濟層面，最高決策層提到，要構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。因此，西部相關省份在中國區域發展中的戰略地位也在不斷上升。

此前11月14日下午，中國國務院總理李克強出席在北京第23次東盟與中日韓（10+3）領導人會議時表示：「今年前三季度，中國—東盟貿易總額達4818.1億美元，按年增長5.0%，東盟成為中國第一大貿易伙伴；中國對東盟全行業直接投資達107.2億美元，按年增長76.6%」。

李克強表示，中方將明年確定為「中國—東盟可持續發展合作年」，同東盟加強生態環保、防災減災、氣候變化、減貧等領域合作。同時中方願推動上述合作同「陸海新通道」對接，助力東盟一體化建設和地區平衡協調發展。