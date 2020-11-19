人民日報海外版批蘇貞昌有三宗罪　稱其是禍害兩岸關係罪魁禍首

官方傳媒《人民日報》海外版在周四（19日）發表題為評論文章，點名批評台灣行政院長蘇貞昌是禍害兩岸關係的罪魁禍首。 文章更列舉蘇貞昌有三宗罪，分別是破壞兩岸關係，損害台灣民眾福祉、炒作「恐中仇中」氣氛，離間兩岸骨肉天親，以及勾結外部勢力謀「獨」挑釁，妄圖綁架台灣社會。

文章列舉蘇貞昌有三宗罪，指他是禍害兩岸關係的罪魁禍首。（中央社）

文章稱蘇貞昌在主管行政院伊始便造謠扯謊，例如「大陸不做非洲豬瘟防疫，還讓死豬漂來台灣」等，以及自新冠肺炎疫情爆發後「以疫謀獨」，故意使用「武漢肺炎」作稱呼，造謠大陸「隱瞞疫情」、「卡關滯鄂台胞」。文章批評，「（蘇貞昌）借制造謊言來煽動歧視和仇恨，借疫情升高兩岸對立，惡化兩岸關係氣氛，其冷血惡毒的本性暴露無遺」。

文章又稱蘇貞昌在大陸防疫最緊要關頭嚴禁台灣口罩出口，「隔岸觀火，用心險惡」，並且一再阻撓上千名滯鄂台胞回家，乃至將其列入「注記管制名單」全面封堵，「他還百般設限，致使陸生返校報到無路、陸配及其子女歸家團圓無門，可見其人性泯滅、道德淪喪」。

在中美台三方關係上，文章稱蘇貞昌全面配合美國將疫情「甩鍋」大陸的策略，一意孤行地「聯美抗中」，不斷挑釁大陸，「自恃有美國反華勢力撐腰，蘇貞昌『台獨』調門一再升高」。文章舉例稱，大陸隆重紀念中國人民志願軍抗美援朝出國作戰70周年，「蘇貞昌用心險惡地妄稱『不要用戰爭來威脅台灣人民』，顛倒黑白混淆視聽，恐嚇台灣民眾」。

蘇貞昌曾經公開表示，台灣從不與人衝突，但保衛家園的決心一定非常堅定，台灣不要戰爭，但也不要用戰爭來威脅台灣人民。（中央社）

文章並提到，蘇貞昌借美國的「中國軍力評估報告」惡毒攻擊大陸，還把「黑手」伸向兩岸民間交流，要求盤查台灣各大專院校在兩岸學術交流中是否涉及「一中」，「倒行逆施地大搞『綠色恐怖』。此外，文章稱近來台灣立法院企圖以修憲來推動「法理台獨」，蘇貞昌就糾集綠營宵小並為其打氣、幫腔。

文章在最後強調，台獨是台灣同胞最大的禍害，也是當前台海和平穩定面臨的最大威脅，「相信廣大台灣同胞能夠認清蘇貞昌之流的惡毒行徑，絕不會讓其奸計得逞」、「指向『台獨』的利劍正待出鞘，魑魅魍魎將無可遁形」。文章亦有再提到外界盛傳的大陸正研究制定「台獨頑固分子清單」一事，「制定台獨頑固分子清單，正是向他們明確宣示，其頭頂上的達摩克利斯之劍已經高懸，恣意作惡必將自食苦果」。

（綜合報道）