國內國際「雙循環」新發展格局　黃奇帆：助推全球經濟復蘇新藥方

熟悉金融業的前重慶市市長、現任中國國際經濟交流中心副理事長、復旦大學特聘教授黃奇帆，在周五（20日）出席「讀懂中國」國際會議（廣州）開幕式並發表主旨演講。 黃奇帆表示，中共五中全會提出構建以「內循環」為主體，國內國際「雙循環」相互促進的新發展格局重大戰略，是中國以自身行動增進全球合作，助推全球經濟復蘇的新藥方。

黃奇帆認為，「雙循環」新發展格局下，中國的經濟戰略將不再以順差為目標，一味擴大出口，而是以適度擴大進口，實現進出口平衡為目標，「對世界來說，中國是全球最具潛力的大市場，預計未來十年累計商品進口額有望超過22萬億美元，服務業的進口總額將達5萬億美元，兩值加起來超過27萬億美元。」龐大的市場需求下，必將對疫後世界經濟復蘇帶來直接而持久的拉動，進而助推世界經濟大循環逐步走出低迷，走向復蘇。

黃奇帆認為，中國的「雙循環」新發展格局，是助推全球經濟復蘇的新藥方。（南方都市報）

黃奇帆並稱，在「雙循環」新發展格局下，中國強調實現科技自立自強，不僅有助於提升自身的創新能力，還有助於增加全球科技和產業的合作，「近些年來，國際間的信任關系之所以沒有因為國際分工的深化和貿易往來而加深，原因在於個別國家頻頻依靠自身的技術優勢來鎖他人的咽喉，頻頻濫用國家安全借口限制他國的投資。」

黃奇帆認為，中國提出科技上要自立自強，就是要減少單向的技術依賴，發展基於自身比較具有優勢的高新技術，彌合與發達國家的一些技術鴻溝，為科技領域的平等交流、合作共贏創造條件。

此外，在營商環境方面，黃奇帆指中國的營商環境將會得到進一步改善。過去幾年中國政府的「放管服」改革取得成效，也正致力於打造對標高水平經貿規則的營商環境。疫情發生以後，中國對外開放的力度不降反增，未來將為外資進入中國打造一個市場化、法治化、國際化的營商環境。

（綜合報道）