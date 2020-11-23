澳洲兒童節目播「武則天」食曱甴及黃蜂幼蟲　當地華人怒轟辱華

澳洲廣播公司（ABC）20日播出的由英國廣播公司（BBC）製作的歷史節目引發爭議，當地華人感到憤怒，並已經向電視台投訴，要求道歉。 在涉事節目中，一個白人女性扮成中國民眾熟知的女皇武則天，並挑戰吃下各種奇怪食物，如蟑螂、黃蜂幼蟲、竹鼠等。

「武則天」挑戰吃下蟑螂、黃蜂幼蟲等（點圖放大）：

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綜合內媒報道，遭到當地華人投訴的節目內容由英國廣播公司（BBC）旗下的兒童頻道CBBC製作，名叫《糟糕歷史》（Horrible Histories），節目由澳洲廣播公司（ABC）旗下的兒童頻道播出。公開資料顯示，《糟糕歷史》旨在用喜劇的視角向學齡階段的兒童、青少年科普歷史中鮮為人知的一面，涉及古希臘、古羅馬、古埃及、印加帝國、古中國以及英國歷史上的各個王朝等。

涉事節目的內容出自《糟糕歷史》2015年播出的第六季第二期節目。該期節目的主題為《Awesome Alfred The Great》，講述英國阿爾弗雷德大帝的生平，但節目第11分鐘至第13分鐘卻與中國相關。節目旁白說，「阿爾弗雷德戰勝了維京人，但是卻沒有烤焦的蛋糕可以吃。而在同時期的中國，人們供奉給女皇武則天的食物，怎麼形容呢？真是讓人難以置信啊」。

隨後，一位白人女性打扮成的武則天出鏡。出場的兩位節目主持人介紹，他們身處8世紀的中國，要給觀眾帶來一次「野外美食體驗」。對於主持人端上來的各種東西，包括黃蜂幼蟲、蟑螂、煮過的駝峰、竹鼠、蒸熊肉、海蜇等，「武則天」來者不拒，每個都用筷子夾了起來，作大快朵頤狀。

兩位主持人看到後卻是不斷地翻著白眼，佯裝要嘔吐，感嘆說：「這麼噁心也能吃得下？」對此，「武則天」回答說：「要知道，在唐朝，這些食物都是再尋常不過的。」

目前，當地華人社區及組織已經向澳洲廣播公司提出交涉，要求下架節目，並發表正式聲明進行道歉及說明。

節目曾遭投訴後撤下

2014年，《糟糕歷史》在播出的一期節目中將英國知名女護士南丁格爾（Florence Nightingale）演繹成一名種族主義者，遭到投訴。BBC方面最終道歉，承認內容有偏差並撤下這期節目。

（綜合報道）