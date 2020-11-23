社科院副院長：十四五應推進生育政策改革　盡快實現家庭自主生育

撰文：朱加樟
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中國社會科學院副院長、學部委員蔡昉今天（23日）在官媒《北京日報》刊文指出，「十四五」應穩妥推進生育政策改革，盡快實現家庭自主生育。
蔡昉的文章指出，「十四五」期間中國將延續低生育水平下人口增長遞減的趨勢，甚至有可能提前迎來人口的峰值和負增長。人口因素對經濟、社會、民生諸多方面的嚴峻挑戰將在這一時期顯現。
文章因此建議，積極應對人口老齡化戰略涉及生育政策、退休制度、教育和培訓體系、社會養老保險模式、收入分配格局、老年服務產業發展等領域，《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》對此做出了全面部署，與之相連的改革和發展任務需要進行頂層設計、系統集成、協同推進。
蔡昉在文章中指出，「按照優化生育政策、增強生育政策包容性的部署，推動人口生育率向更均衡水平靠近，減緩人口增長率的下降趨勢」等政策領域和制度建設任務應該在「十四五」規劃中具有重要的優先序。
文章分析指出，按照一般規律，中國的總和生育率很難再回到2.1的更替水平，但盡可能與經濟發展階段相匹配，如回升到更接近1.8的水平，仍可產生有利於人口長期均衡發展的效果。因此，「十四五」應穩妥推進生育政策改革，盡快實現家庭自主生育。