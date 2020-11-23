社科院副院長：十四五應推進生育政策改革　盡快實現家庭自主生育

中國社會科學院副院長、學部委員蔡昉今天（23日）在官媒《北京日報》刊文指出，「十四五」應穩妥推進生育政策改革，盡快實現家庭自主生育。

蔡昉的文章指出，「十四五」期間中國將延續低生育水平下人口增長遞減的趨勢，甚至有可能提前迎來人口的峰值和負增長。人口因素對經濟、社會、民生諸多方面的嚴峻挑戰將在這一時期顯現。

文章因此建議，積極應對人口老齡化戰略涉及生育政策、退休制度、教育和培訓體系、社會養老保險模式、收入分配格局、老年服務產業發展等領域，《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規​​劃和二〇三五年遠景目標的建議》對此做出了全面部署，與之相連的改革和發展任務需要進行頂層設計、系統集成、協同推進。

蔡昉在文章中指出，「按照優化生育政策、增強生育政策包容性的部署，推動人口生育率向更均衡水平靠近，減緩人口增長率的下降趨勢」等政策領域和制度建設任務應該在「十四五」規劃中具有重要的優先序。

文章分析指出，按照一般規律，中國的總和生育率很難再回到2.1的更替水平，但盡可能與經濟發展階段相匹配，如回升到更接近1.8的水平，仍可產生有利於人口長期均衡發展的效果。因此，「十四五」應穩妥推進生育政策改革，盡快實現家庭自主生育。