南海防空識別區為何遲遲未落定？　專家：目前沒有相關空防需求

11月23日，是中國在東海劃設防空識別區7周年。早在2013年劃設東海防空識別區時，外界便紛紛預測，認為北京將在南海劃設防空識別區。但是，近年來，雖然美國在南海周邊海空域不斷提升軍事活動，北京卻並未因此劃設防空識別區加以應對。 對此，北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知」計劃平台23日發布了中華戰略學會（台北）研究員張競的文章，對中國未在南海劃設防空識別區進行分析。

文章稱，當初有些國家認為中國劃設東海防空識別區，將會讓北京擴大主權或是海洋權益聲索立場，就目前看來，中國針對相關島礁主權爭議，或是主張海洋權益既有立場，並未因劃設東海防空識別區而有所改變。此外，還曾有分析指東亞區域安全態勢或是權力架構，將會因為劃設東海防空識別區產生嚴重衝擊，不過從後續情況看來，此類猜測更是毫無根據。

東海防空識別區示意圖。（資料圖片/新華社）

文章又表示，曾有聲音稱北京劃設東海防空識別區，將會限制國際民航活動正常飛航權益，但事實證明未有任何國際民航正當飛航權益受到限制。

張競認為，國際社會對於北京當初決心劃設東海防空識別區，之所以會產生如此多錯誤詮釋與臆測，其實是對中國必須劃設東海防空識別區的真正原因缺乏認識所致；但正因如此，才會繼續誤判中國有必要隨後劃設南海防空識別區。

文章稱，由於當初與上海飛航情報區相銜接之仁川以及福岡飛航情報區，其邊緣極度接近大陸沿海，中方飛行情報區實際覆蓋範圍不足以辨識在大陸周邊活動軍事航空器，所以北京才會通過劃設東海防空識別區。

中美在南海演習畫面↓↓↓

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相對於東海，南海目前由中國民用航空體系所能掌握之香港與三亞飛航情報區，其涵蓋空域就足以支持空防目標辨識與鑑別作業所需縱深，整個針對空中軍事目標攔截作業，都能充分掌握反應時間，就目前南海相關空防需求來說，確實不需要再運用劃設防空識別區。

張競指出，未來若是他國軍事航空活動強度與密度繼續增強，刻意迫近香港與三亞飛航情報區所未能涵蓋空域，其實亦不無可能在南沙群島附近空域，劃設南海防空識別區。