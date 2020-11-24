中國探月揭秘：源起美國贈1克月岩？曾設想向月球發射中國標誌？

11月24日凌晨，中國探月工程嫦娥五號探測器成功發射。按照計劃，嫦娥五號登月後將在月球「挖土」，並帶着自動採集的約2千克月壤返航。 鮮為人知的是，中國探月工程的起源與美國當年贈送中國一塊月球岩石樣品有關。

1978年5月，美國總統國家安全事務助理布熱津斯基（Zbigniew Brzezinski）訪華就中美關係正常化進行磋商。在會見中共中央主席、國務院總理華國鋒時，布熱津斯基轉交了美國總統卡特（Jimmy Carter）送給中國的兩件特殊禮品。根據當時《人民日報》的報道，這兩件禮品分別是「美國宇宙航空員帶到月球上又帶回的一面中華人民共和國國旗和從月球上取回的一塊石頭」。

現藏於北京天文館的月岩。（北京天文館網站）

這塊石頭是一塊月球岩石樣品，小指尖大小，鑄在一個類似凸透鏡的有機玻璃盒內，看上去很大，但其實只有1克的重量。

華國鋒將月球岩石樣品轉交給科研部門要求研究。中國科學院地球化學研究所的研究員歐陽自遠拿到樣品後，將其切成兩塊，一塊用於研究，另一塊如今保存在北京天文館。

因樣品大小有限，當時先做了非破壞性測試與研究，最後才做破壞性的測試與研究，歐陽自遠介紹，包括礦物成分、結構構造、化學成分、微量元素、物理性質、產出環境，歐陽自遠表示：「只要當時能做的測試，我們都做了。」

對0.5克月岩樣品進行研究後，中國科學家發表了14篇相關研究文章。（網絡圖片）

對這0.5克樣品進行研究後，中國科學家發表了14篇相關研究文章，並推斷出這是由阿波羅17號飛船採集來的樣品，在參考美國公布的數據後，科學家們還把樣品具體到了是什麼編號，並研究了其取自月球的什麼位置，背陽還是背陰。

據了解，從1969年到1972年，美國共完成6次載人登月，共帶回約382千克月球岩石等樣品，獲取了大量科學成果。

美國人「贈送月岩樣品，其實也是在探測我們的測試能力和研究水平。後來，事實證明，我們的研究成果還是讓美國同行很信服。」2013年，已經成為中國科學院院士、中國探月工程首任首席科學家的歐陽自遠在《解放軍報》一篇訪談文章中說，就是在這樣的「壓力和動力」下，中國開始了自己的探月計劃。

中國探月工程首任首席科學家的歐陽自遠。（網絡圖片）

1991年，中國航天專家就已經提出開展月球探測工程。歐陽自遠曾對《環球人物》雜誌回憶說，當時為了迎接1997年香港回歸，有人提出利用運載火箭往月球上發射一個象徵中國的鐵質標誌，永遠地將其「烙」在月球上，以此揚國威、鼓志氣。

這個設想當時在科學界引起了很大的爭議，不過還是得到了一批學者的支持，很快便形成文字向中央遞交了申請報吿，並計劃在香港回歸前完成發射任務。「這完全是從政治角度考慮的，基本上沒有什麼科學研究價值，而且還費錢。所以當報吿打到中央後，被時任國務院總理李鵬同志否決了。」

不過，1998年，中國國防科學技術工業委員會正式開始規劃論證探月工程，並開展了先期的科技攻關。後來，中國科學家不斷向決策者、科技界和公眾闡述月球探測的重要性，灌輸中國開展探月的必要性。

六年的遊說和呼籲終於有了結果。2004年1月，時任中國國務院總理温家寶批准探月工程立項，工程代號為「嫦娥工程」。

（綜合報導）