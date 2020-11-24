【嫦娥五號】中國專家指月球村已提上日程　月球將掀起新競賽？

在嫦娥五號於11月24日凌晨發射成功後，中國航天科技集團負責人李青表示：「未來星際旅行、星際移民將不再是科幻片的場景。」 中國對於月球的開發，已提上日程。與此同時，美國、日本、印度等亦有其月球計劃。在美蘇太空競賽數十年之後，月球將迎來新一輪競賽嗎？

嫦娥五號此次登月任務是攜帶約2千克密封封裝的月壤回到地球。歷史上人類曾採集過 9 次月壤，其中美國 6 次，前蘇聯 3 次。

以前蘇聯為例，月球 16 號、月球 20 號和月球 24 號 探測器曾先後進行了3 次月球採樣，帶回的月壤僅約330克，而此次嫦娥五號2千克的月壤目標使之成為當下中國航天領域最複雜、難度最高的任務之一。

據資料顯示，之所以採集月壤，是因為月球存在着上億年前的玄武岩，研究它們有利於推進對月球火山活動和演化歷史的認識。此外，研究月球樣品的重要成果之一，是發現其中含有氦—3，它是高效且清潔安全的核聚變發電燃料。

在24日發射成功後，嫦娥五號總體副主任設計師李青在接受中新網採訪時表示，根據月球探測歷程所取得的成果和未來的月球探測計劃，「建立月球家園或月球村，即支持長期人員生存的綜合型月球基地，已經被提上議事日程。」

他指出，從技術上講，雖然還有很多關鍵技術有待突破，但已經沒有太多的科幻成分。「相信在更遠的未來，建立火星家園或將火星改造成第二地球，實現星際旅行、星際移民等也將不再是科幻片裏的場景。」

1969年，美國宇航員乘坐阿波羅11號成功登上月球。（維基）

其實早在2019年，中俄兩國就開啟了月球基地計劃，並就相關問題進行了一段時間磋商，到今年8月，俄羅斯國家航天集團總裁羅戈津（Dmitry Olegovich Rogozin）表示，中俄兩國航天局將於秋季啟動月球基地計劃。

根據雙方的協定，俄羅斯將於2024年發射「月球-26」軌道飛行器，完成對月球表面的測繪工作，隨後還將選擇未來中國登陸器在月球表面的着陸地點。

值得注意的是，該項目屆時或將邀請其他國家加入，包括美國，但條件是美國必須答應平等、和平開發利用月球資源。

美蘇太空競賽中，兩國均有不少航天人員在各種實驗及任務中犧牲。圖為1971年，阿波羅15號的成員將紀念14位犧牲的美國和蘇聯太空人的紀念牌匾和「倒下的太空人」雕像留在了月球上。（維基）

自1972年美國航空航天局（NASA）「阿波羅17號」成功登陸月球以來，美國再未踏足月球。

特朗普上任後指示NASA重啟月球計劃，預定2028年讓美宇航員重返月球。不過在2019年3月，美國副總統邁克·彭斯（Michael Richard Pence）宣布將於2024年實現這一目標。

此外，2017年有消息指，印度將與日本開啟聯合探索月球的計劃。今年5月，再有多家媒體報道爆出，印度和日本聯合探月項目將在2024年前後發射。