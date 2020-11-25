【世界互聯網大會】中國數字經濟規模近36萬億元　增速居世界前列

由中國官方舉辦的世界互聯網大會23日（周一）發布《世界互聯網發展報告2020》和《中國互聯網發展報告2020》藍皮書。報告指出，中國數字經濟規模去年達35.8萬億元（人民幣，下同），佔GDP比重達36.2%，中國數字經濟總量規模和增長速度位居世界前列。

2020年世界互聯網大會「互聯網之光」博覽會在烏鎮舉行，企業著力展示人工智能、雲計算、大數據等領域的新產品。（新華社）

截至2020年5月底，中國光纖網絡全面覆蓋城鄉，光纖用戶佔比達93.1%，位居世界第一。2019年，中國4G基站總數為544萬個，移動互聯網接入數據流量消費1220億GB，居全球第一。5G基站建設數量至今年9月已超過48萬個。

報告指出，今年以來，疫情在全球範圍內爆發與蔓延，給全球經濟社會帶來巨大衝擊，互聯網的重要性越發凸顯，數字經濟成為對沖疫情影響、重塑經濟體系和提升治理能力的重要力量。互聯網在復工復產、經濟復甦、社會運轉中發揮了重要作用。

報告由中國網絡空間研究院編撰，北京郵電大學、國家工業信息安全發展研究中心等機構共同參與，藍皮書主要聚焦過去一年來世界和中國互聯網發展情況。

中國網絡空間研究院院長夏學平表示，中國電子商務交易額去年達34.81萬億元，同比增長6.7%，直播電商等新業態爆發式發展，農村電商迅速崛起。同時，今年以來，網上購物、在線教育、在線娛樂、遠程辦公等線上需求增長較快，服務業數字化水平加速提升。

（新華社）