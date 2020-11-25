【中天續牌失敗】大陸官媒批民進黨威逼異己　讓民主自由淪笑話

台灣旺旺中時媒體集團中天電視旗下「中天新聞台」，日前被「國家通訊傳播委員會」（NCC）一致表決通過，否決執照續牌申請。 大陸官媒《人民日報》海外版亦有針對此事發表評論文章，矛頭直指民進黨，並認為「中天新聞台」被「關台」是緣於其「政治不正確」，「讓『民主』、『自由』淪為徹頭徹尾的笑話」

文章稱，旺旺集團與中天電視基本立場是反對台獨，主張兩岸和平交流，「民進黨當局得志便猖狂，攜全面執政的威勢大搞輿論管制，但凡有批評監督當局、客觀報道乃至稱讚大陸的聲音，都扼殺淨盡並興師問罪」。

中天新聞台被NCC否決執照續牌申請。（中央社）

文章又稱，除了羅織罪名濫開政治罰單，為了徹底關掉「中天新聞台」，民進黨當局處心積慮提前布局，「早在今年5月，從台總統府洩漏出來的公文密件可見蔡英文和台行政機構負責人蘇貞昌密謀，在NCC安插親綠學者『配合處理中天』」，當時NCC委員提名尚未經立法院審查。文章批評，民進黨當局強硬插手人事，未審先決的意味濃厚。

此外，文章指NCC在10月時裝模作樣地舉辦換照案聽證會，「其過程極盡黑箱作業之能事，拒絕中天委任評鑑人參加，由官派評鑑人控制全場，以假標準扼殺新聞專業，立場先行、未審先判」。文章批評，號稱獨立機關的NCC，儼然淪為民進黨的政治打手，「得意忘形的主事者，甚至在中天撤照話音剛落，便毫不遮掩地強推公廣集團旗下華視」。公廣集團最大股東是民進黨當局，華視接手恐淪為傳聲筒，「『中天一退、華視就進』，如此無縫銜接，這劇本怕是早就寫好了吧？」。

中天新聞台被拒續牌，引來不少批評聲音。（中央社）

文章最後稱，民進黨當局赤裸裸威逼異己、肆無忌憚搞利益分配，「使本應獨立行使職權的機關紛紛『東廠化』，鋪天蓋地渲染『綠色恐怖』，終至推動新聞台全面『綠化』，一切都按獨裁劇本走，讓『民主』、『自由』淪為徹頭徹尾的笑話」、「是非曲直自在人心，民進黨當局偏冒天下之大不韙，抱定台獨立場負隅頑抗，瓜分政治私利不顧吃相。如此無法無天，實在是可恨可恥！」

（綜合報道）