港漂子女就學｜點名推薦北上廣深名校來港辦學　究竟有何優勝？

中國絲路智谷研究院與「港漂圈」合作的問卷調查指出，高達九成受訪者表示願意讓子女入讀內地機構來港辦學的學校，顯示「港漂」群體對內地機構來港辦學有強烈需求。 調查報告並有提及，受訪者期待內地重點學校來港辦學，當中以「北上廣深」最受青睞，四地均有多間「名校」獲點名推薦。 事實上，該些學校全都實力強勁。那麼，這些內地學校，歷史、師資、課程等各方面有何長處？有何特點？本文將為您進行介紹。 本文為港「漂子女就學問題」系列文章三篇。

港漂群體教育需求調查報告詳細內容（點圖放大）：

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「內地重點學校或名校集團」最受港漂青睞

報告顯示，最受港漂青睞的辦學團體是「內地重點學校或名校集團」（85.68%），其次是「內地知名國際學校集團」（38.5%）。此外，有接近37.38%的受訪者表示，願意讓子女入讀內地與香港合辦的新學校。至於受訪者對於內地機構來港辦學最關注的因素，首要是「師資水準」（80.15%），其次是「升學優勢」（66.89%）、「與國際課程接軌」（66.18%受訪者關注）、「家國教育」（65.36%）。其餘因素還有「普通話、簡體字教學」（51.53%）、與內地課程接軌（44.61%）、與香港課程接軌（20.89%）及「其他」（3.20%）。

此外，報告亦列出受訪者對引入內地機構來港辦學的期待，不少人提到想要與內地接軌，「提高中文教育水準；加強與內地的交流、交換生安排；幫助學生融入內地學生社群和內地社會」、「能培養出陸港銜接無障礙的人才」、「子女是否能有公平的機會，可以報考內地的大學」、「希望能加強與內地的交流,提高入讀內地名牌大學的比例」。

延伸閱讀｜港漂子女就學｜顧慮港校欠缺「家國教育」 內地學校如何教？

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而在受訪者詳細回答的部分，較受青睞的一線城市名校，皆集中於「北上廣深」，即北京、上海、廣州及深圳。獲點名推薦較多的內地中小學，具體有北京的北京大學附屬中小學、清華大學附屬中小學、中國人民大學附屬中小學、北京四中；上海的上海外國語大學附屬中小學、上海中學、世外學校；廣州的廣州華南師大附屬中學、執信中學；深圳的深圳中學、深圳外國語學校。

堪稱北京市最強學校的人大附中

北京是受訪者點名推薦名校最多的地方，當中尤以中國人民大學附屬中小學（人大附中）最為人所熟悉，該校長期在各類民間組織的排行榜上名列前茅。人大附中先後被教育部、北京市政府授予「全國網絡文明工程綠色網絡示範學校」、「全國現代教育技術示範校」、「北京市首批高中示範校、「北京市科技示範校」等稱號。

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官方網站介紹，人大附中有科學完備的課程體系，涵蓋語言與文化、數學與科學、人文與社會、技術與設計、藝術與欣賞、體育與健康、德育與心理、活動與勞動實踐、國際化課程共九個領域。高考成績方面，以今年為例，人大附中在2020年應屆內地高考中，學生王淇穎以722分成為北京的「狀元」，同時全校共有169人獲中國最頂尖的清華大學、北京大學取錄。

始創於清代的上海中學

上海共有三間名校被受訪者點名推薦，以始創於清代同治四年的上海中學歷史最為悠久。上海中學原名龍門書院，1927年改名為江蘇省立上海中學，1950年再改為現名。上海中學有濃厚的公辦學校背景，是上海市教育委員會直屬的寄宿制實驗性、示範性高中。

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上海中學最具特色之一是其本部與國際部均在同一個校園，「賦予了學校最具前瞻眼光與全球視野的國際化環境」。上海中學國際部始創於1993年，是內地最早創辦的公辦學校國際部。國際部畢業生超過90%被國外著名大學錄取，去年更有超過95%的畢業生入讀美國排名前50名的大學。

創辦人是孫中山的廣州市執信中學

廣州有兩間學校獲受訪者點名推薦，廣州華南師大附屬中學被認為是當地排名最高的學校，是升讀重點大學的首選。至於執信中學則是由孫中山在1921年所創辦，以紀念近代民主革命家朱執信。

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學生學術成績自不在話下，執信中學在簡介中宣稱是以「追尋完整的教育生活」為理念，建設多樣化課程，滿足學生全面發展、多元發展、特長發展的需求。執信中學最聞名之處是學生社團蓬勃發展，全校共有38個社團，其中模擬聯合國（MUN）是「生招牌」，每年都吸引大量其他學校的學生前來交流。

擁有諸多「全省第一」的深圳中學

與香港一河之隔的深圳，深圳中學及深圳外國語學校是備受港漂青睞的名校，兩間學校可謂是「叮噹碼頭」。深圳中學的學生高考成績驕人，有諸多「全省第一」，深圳外國語學校則是全市基礎教育辦學種類最多、規模最大的學校之一，亦是全國首批13間可保送20%高中畢業生升讀重點大學的外國語學校之一。

深圳中學以「建設中國特色世界一流高中」為辦學目標，400多名教師中超過260人擁有碩士學位、60多人擁有博士學位。學校同時與華為、騰訊、大疆、北大、清華等著名企業高校，共建18個創新體驗中心及創新實驗室。

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深圳外國語學校的特色就是外語，開設有英語、日語、法語、德語、西班牙語和俄語六個語種，是內地開設外語語種最多的學校之一，畢業生的外語能力普遍達到大學四級水平。

調查報告認為，港漂期待內地機構來港辦學，事實上絕大多數獲點名推薦的內地名校，都有在外地開辦分校的經驗，部分更有與香港的學校合作。例如人大附中聯合學校總校在全國多地均開辦學校，至今已成為一個知名品牌，上海中學更已與香港港島區傳統名校聖保羅男女中學結成姊妹學校。

值得一提是，內地機構來港辦學的學校，可能歸類會近似「國際學校」，學費難以獲得政府資助，家長有較大負擔。不過，調查指，港漂願意花費高額學費以讓子女入讀該些學校，有超過六成受訪者可接受每年學費達5萬港元以上，更有三成受訪者可接受10萬港元以上。一年10萬港元學費已與大多數國際學校水準相若，甚至有近兩成受訪者會選擇「不介意學費」。