港漂子女就學系列｜港校為何成他們心頭患？內地名校為何受青睞？

「港漂」主要是通過各類「人才入境計劃」來港的內地人士。這批人群以中青年為主，當中部分港漂的子女到了該讀書的年齡。不過，本港近年社會事件頻發，中小學校園亦難以迴避。加之中港兩地教育模式的差異，港漂對港校產生愈來愈多的疑慮。近日一份調查顯示，逾9成「港漂」願意讓子女入讀內地機構（尤其是名校）在港開辦的學校。

港校為何成港漂心頭患？內地名校又為何受他們青睞？內地機構來港建校可採用何種方式推進，又面臨哪些困難？《香港01》一連推出4篇「港漂子女就學系列」專題報道，就港漂子女就學問題深入分析，並採訪有份參與此次調查的專家學者，逐一解答公眾關心的問題。

2003年，內地開放香港高等學府在內地自主招生後，來港內地生不斷增多。（資料圖片）

｜九成港漂盼內地院校來港辦學：他們在憂慮什麼？又需要什麼？

誰是港漂？這一群體有多麼龐大？港漂可以是我們的家人、朋友、鄰居、同事、同學。你是否了解他們是怎樣來港，又為何選擇「漂」在香港？

高達9成港漂希望子女入讀內地機構在港所辦學校，這反映了他們怎樣的訴求？他們更看重內地學校的師資水平、升學優勢，還是與港校不同的教育模式？對於本地學校，他們又為何憂心忡忡？

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｜港漂顧慮港校欠缺「家國教育」 內地學校如何教？

調查發現，近8成半受訪者指香港「缺乏家國教育」。個別受訪者在具體意見中提到，「祖國歷史教育不足，希望能跟大陸教育接軌」、「中國歷史文化和愛國主義教育嚴重缺失」。

備受港漂群體關注的「家國教育」，內地學校是如何進行？有何課程？會安排什麼樣的活動？內地學校的「家國教育」總是嚴肅莊重嗎，還是有其輕鬆休閒、寓教於樂的一面？

｜港漂點名推薦北上廣深名校來港辦學 這些學校究竟有何優勝？

受訪者期待內地重點學校來港辦學，當中以「北上廣深」最受青睞，四地均有多間「名校」獲點名推薦。事實上，該些學校全都實力強勁。那麼，這些內地學校，歷史、師資、課程等各方面有何長處？有何特點？有多少比例的「港漂」可以不計花費，只為子女進入這樣的學校就讀？

對於香港低齡教育的「簡繁之爭」，梁海明有怎樣的看法？（資料圖片）

｜專家：內地機構赴港辦校符合市場需求 彰顯香港多元化

參與是次研究報告的中國絲路智谷研究院院長梁海明教授，接受《香港01》專訪，解讀這份報告傳達的「港漂」心聲，回答讀者關心的問題：例如一些反對此報告觀點的讀者留言質疑，若「港漂」不滿本地教育，為何不將孩子送回內地就讀？梁教授給出了他的看法。

對於港漂關注的港校「家國教育」、「全球視野」、「繁體字教學」問題，梁教授也有其獨到見解：「家國教育」並不單指政治立場的教育，「全球視野」也不是學習各國的情況和文化。對於香港低齡教育的「簡繁之爭」，他有怎樣的看法？港漂學校又是否應接納「土生土長的香港人」就讀？

梁教授還提出，建議採「三步走」模式來規劃內地機構來港辦校事宜。對於報告中「政府為內地辦學團體分配土地」、「開放內地師資來港簽證」等建議可能面臨的輿論壓力，他又如何看待？