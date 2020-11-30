國家發改委：中國將超越美國　成全球最大消費品零售市場

國家發改委副主任連維良周日（29日）在第18屆中國改革論壇暨中國體改研究會年會上表示，2019年中國社會消費品零售總額首次突破40萬億元，相比2015年增長42%以上，即將超過美國，成為全球最大的消費品零售市場。

連維良表示，近年來，中國市場體系建設取得巨大成就，國內市場不斷發展壯大，市場規模高速增長，市場消費快速升級，市場秩序持續改善。中國還擁有最多的中等收入群體，最大的製造業增加值，最多的網民數量和最多的500強企業數量。

連維良稱，中國國內市場不斷發展壯大，市場規模高速增長，市場消費快速升級，市場秩序持續改善。（資料圖片／中新社）

在同一論壇上，國務院發展研究中心前副主任王一鳴也表示，2019年中國社會消費品零售總額近6兆美元，與美國零售業體量規模僅相差2000億美元左右，「今年中國很大概率將超過美國成為全球最大的零售市場」。

不過，王一鳴同時指出，中國今年消費要轉為正成長，現在看來可能難度非常大，因為前10個月還是負的5.9%。今年以來，中國防控疫情和經濟恢復都走在世界前列，但恢復還是很不平衡，消費相對於投資和出口，需求端相對於供給端的恢復是相對停滯落後。

▼ 美國新冠肺炎疫情仍然嚴峻

王一鳴分析消費恢復滯後的主因包括：疫情抑制了消費傾向和消費預期；低收入群體消費下降更為明顯；消費恢復滯後可能與居民的負債水平上升，對消費的擠出效應有關聯性；收入分配差距擴大影響消費，以及宏觀政策更加偏向於激勵供給，財政和貨幣政策對企業恢復支持力度很大，但是消費恢復相對是偏弱。

在27日舉行的國務院政策例行記者會上，商務部副部長王炳南表示，近幾個月消費市場呈現穩步復甦態勢。10月，社會消費品零售總額較去年同期增加4.3%，增速較上月加快1個百分點，連續3個月實現正增長，其中，汽車消費持續回升，零售額較去年同期增12%，連續4個月雙位數增長，餐飲消費逐步恢復，餐飲收入增加0.8%，今年首次由負轉正。

（澎湃新聞、中新社）