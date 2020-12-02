中印衝突持續　北京三大動作震動新德里？

中印關係因邊境對峙持續緊張。近期，中國川藏鐵路開建、實施雅魯藏布江下游水電開發、中國國防部長出訪鄰國，這三大動作，引發印度方面擔憂。

12月1日，據路透社消息，針對中國將在雅魯藏布江下游實施水電開發，印度官員表示，該國正考慮在雅魯藏布江新建一座裝機容量為10吉瓦的水電項目，以「減輕中國大壩項目的不利影響」。

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報道介紹稱，雅魯藏布江從中國西藏流經印度所稱「阿魯納恰爾邦」（即中國藏南地區）、阿薩姆邦，最後流向孟加拉國。

中國「十四五」規劃和2035年遠景目標的建議中都提出「實施雅魯藏布江下游水電開發」。中國電力建設集團有限公司董事長晏志勇還在11月26日介紹相關項目時稱，該地彙集了近7,000萬千瓦的技術可開發資源，規模相當於3個多三峽電站（裝機容量2,250萬千瓦）。

正因如此，印度對於中國在該地的水電項目一直相當敏感，早在2011年至2012年，就有印媒指該項目對印度威脅巨大。在晏志勇發表上述講話後，印媒近日又稱，印度可能因此面臨「水資源安全威脅」。《印度斯坦時報》稱，印度擔心中國將跨境河流「武器化」。

不過，印度對中國的擔憂顯然不止於此。11月8日，中國川藏鐵路開工建設，中共總書記稱建設川藏鐵路是落實治藏方略的重大舉措。隨後包括法新社在內多家媒體以「劍指印度」為題報道，亦引發印方關注。

而在中印對峙的敏感局勢下，對於中國國防部長魏鳳和11月底接連訪問尼泊爾和巴基斯坦，期間中巴還簽署軍事協議的消息，《印度教徒報》、《德干記事報》等印媒亦集體報道。

魏鳳和訪問巴基斯坦，全程戴口罩（點擊圖集瀏覽）↓↓↓

對於中國和鄰國巴基斯坦的關係，印度媒體「Times Now News」10月9日還報道稱，情報顯示，解放軍與巴基斯坦官員正在巴格（Bagh）縣部署導彈，目前有120名至130名巴基斯坦軍人和25名至40名當地居民在建築工地上工作。

另有印度情報機構6月表示，巴基斯坦軍方已任命一名高階軍官派駐在中國北京的解放軍總部，以更好地整合兩國軍隊。

針對中印邊境局勢，印度高層也多次強硬表態。但相較於印度敏感和強硬，中方則多次表示中印邊境地區局勢總體保持平穩。中方亦強調，希望印方與中方相向而行，以真誠態度和積極行動落實雙方共識，共同維護邊境地區和平穩定。