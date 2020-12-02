內地推合村並居惹議　胡春華官媒撰文：勿搞大躍進強推村莊撤併

山東自去年起大規模推行「合村並居」，但媒體早前發現，當局對許多參與「合村並居」的農戶未進行妥善安置，致其流離失所，此外，許多農戶亦認為拆遷賠償數額太低。 國務院副總理胡春華日前撰文強調，鄉村建設要堅持從實際出發，充分尊重農民意願。

9月24日，胡春華出席中華全國供銷合作社第七次代表大會。（新華社）

12月1日，胡春華在《人民日報》發表《加快農業農村現代化》一文，文中提到了目前「三農」方面面臨的一些挑戰。

胡春華寫道，當前和今後一個時期，應對內外形勢複雜變化，把握發展主動權，需要進一步鞏固農業基礎，守好「三農」這個戰略後院。

今年6月27日，山東省曾召開「美麗宜居鄉村建設視頻會議」。山東省委書記劉家義也指出，山東省建設美麗宜居鄉村工作，符合鄉村建設規律要求，方向是正確的，政策是妥當的，絕大多數群眾是滿意的。

「但也要清醒地看到，我們的工作還有很多差距，個別地方思想認識有偏差，工作統籌銜接不夠，徵求群眾意願不充分，侵害群眾利益問題仍然存在，有的地方工作推進存在冒進傾向，做群眾工作不深不細、工作簡單化。」

山東合村並居政策在執行過程中暴露諸多問題在網絡引發極大爭議。（微博）

胡春華在文章中提到，鄉村建設要堅持從實際出發，充分尊重農民意願，不能搞大躍進、一刀切，不能違背農民意願強行推進村莊撤併。

合村並居又稱合村並點，其形式主要是拆除原有村莊，選址規劃建設樓房式社區。做為合村並居的最早推出地，山東德州2008年就開始試點實施該項民生工程。不過，內地媒體早前報導指，山東在「合村併居」推行過程中，許多地方政府強行拆毀農民房屋，卻未準備好新安置房屋，或未給予村民足夠補償，導致許多村民利益受損，部分村民更只能住在臨時搭建的房屋甚至窩棚裡；而已經建好的安置房屋，部分也被指存在距離田地較遠、不利農民耕作等問題。

做為分管三農與扶貧工作，2020年以來，胡春華多次就農業問題做出部署。

今年9月10日，在黑龍江哈爾濱，胡春華主持召開大型農業龍頭企業座談會，稱要「加快提升農業現代化水平」。

9月29日，胡春華又以「中央農村工作領導小組組長」身份出席了深化農村宅基地制度改革試點電視電話會議。他要求，要堅決守住土地公有制性質不改變、耕地紅線不突破、農民利益不受損三條底線，嚴格控制村莊撤併。

10月23日，胡春華在北京召開全國四季度「三農」重點工作視頻調度會；11月12日至15日，他到甘肅調研，主題是「鞏固拓展脱貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接工作」。