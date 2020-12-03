習近平一個月內三提「備戰打仗」　解放軍開啟聯合作戰時代

近期，國家主席、中央軍委主席、中共中央總書記習近平多次召開會議，將目光聚焦軍隊建設上，並強調全面加強實戰化軍事訓練，「備戰打仗」。

11月30日，據新華報道，由習近平主持的政治局會議審議三份文件——《軍隊政治工作條例》、《中國共產黨統一戰線工作條例》、《中國共產黨黨員權利保障條例》。

11月25日，習近平出席中央軍委軍事訓練會議。（新華社）

自建軍之日起，中共就極端強調軍隊的政治工作，並將其視為與舊式軍隊不同的最重要的區分點。此次會議再次強調中共對軍隊的「絕對領導」。會議還說，要貫徹「軍委主席負責制」，學習「習近平強軍思想」，同時，聚焦「備戰打仗」，將政治工作融入到軍事鬥爭準備全過程。

令人關注的是，這是中共高層在不足一個月內，第三度提及「備戰打仗」。

聚焦軍隊政治工作是與前幾次的軍隊會議一脈相承的。今年10月底，中共十九屆五中全會確立2027年完成建軍百年目標，同時再提至2035年基本實現軍隊現代化。

緊隨其後11月13日，中央軍委下發試行版的《軍隊聯合作戰綱要》，為三軍聯合作戰訓練指明方向。《綱要》從制度層面回答未來「打什麼仗、怎麼打仗」的重大問題，強化備戰打仗的鮮明導向。

11月25日，習近平出席中共軍委軍事訓練會議，為全開鋪開聯合作戰綱要增添砝碼。習近平當時在會上表示，全軍要貫徹新時代黨的強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，堅持聚焦備戰打仗。

習近平時代的解放軍，進行了大規模改革。（新華社）

時值2020年底，中共基本完成由習近平主導的大規模的軍事改革，上述舉動意味着新時代的中共軍隊已開啟全新的旅程，且始終着眼「備戰打仗」。

有分析認為，隨着中美較量深化，且台海、南海問題日益尖鋭，中國面臨的軍事壓力與日俱增，為此，中共軍隊有必要適應新時期的軍事鬥爭特點，即強調聯合作戰，為應對未來可能戰事未雨綢繆。

除軍隊建設外，中共政治局會議還關注中共統一戰線建設，以及中共黨員權力保障等議題。