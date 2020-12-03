內地開放562卷數字化戰犯檔案　包括南京大屠殺「百人斬」兩軍官

抗日戰爭結束後，國民政府成立戰爭罪犯處理委員會，負責戰犯名單的擬定、戰犯逮捕法令的頒布、執法審判的審核及其他事務。 位於南京的中國第二歷史檔案館將於12月20日新增開放一批館藏數字化檔案，其中包括562卷戰爭犯罪處理委員會的相關檔案，當中包括參與南京大屠殺「百人斬比賽」的兩名日本軍官向井敏明、野田毅的相關檔案。

中國第二歷史檔案館新開放的數字化檔案（點圖放大）：

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內媒《現代快報》報道指，新開放的戰爭罪犯處理委員會的檔案，涉及年代為1946年至1948年之間，共有法規類文件、事務類文件、戰犯名冊、審判類材料、戰犯罪行類材料等5大類。其中，審判類材料中，包括了當時提審戰犯的文件和起訴書、請願書、戰犯供詞、判決書、見證人名單以及審判記錄、偵訊筆錄等。

例如其中一份檔案《戰犯谷壽夫判決書正本》 記載：「被告人：谷壽夫，男，66歲，日本人。谷壽夫在作戰期間，共同縱兵屠殺俘虜及非戰鬥人員，並強姦、搶劫、破壞財產，處死刑。」根據資料，谷壽夫原為日本陸軍中將，1937年12月率部侵入南京，為南京大屠殺主要責任人，最終判為乙級戰犯。

根據日本軍官向井敏明、野田毅、田中軍吉的審判案卷記載，1937年12月，日軍進攻南京時，被告向井敏明、野田毅在紫金山麓以殺人多少為競賽取樂。三人最終被南京軍事法庭判處死刑，於1948年1月被處決。

根據資料，當時在日軍從上海進攻南京直至屠城前夕途中，向井敏明少尉和野田毅少尉，約定以先殺滿100個中國士兵者為勝。當時日本媒體報道聲稱，野田毅殺了105人，向井敏明殺了106人。又因不確定是誰先達到殺100人之數，決定這次比賽不分勝負，重新比賽誰殺滿150名中國士兵。田中軍吉上尉則在南京大屠殺期間斬殺戰俘、平民300餘人。

當時日本媒體報道南京大屠殺的「百人斬比賽」。（網絡圖片）

中國第二歷史檔案館信息化處處長、研究員張開森表示，「民國的紙張都比較脆，很容易破損。為了讓這批檔案走進公眾視野，我們進行了長達一年的整理工作」。張開森又稱，「本次開放的都是特別重要的第一手原始檔案，其中絕大部分是首次公布，對於還原戰後對日本戰犯審判的歷史原貌，具有極其重要的文獻史料價值」。

（綜合報道）