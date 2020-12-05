《環球時報》年會：張亞中「和統論」被批「忽悠大陸」

隨着中美對抗激烈程度加劇，美國近來打台灣牌越來越頻繁，美軍更是頻頻在台海刷存在感，而台灣民進黨政府在親美反中的道路上越走越遠，這一切都讓「武統台灣」成為中國輿論場上的一股巨大聲浪。 12月5日，大陸官媒《環球時報》舉辦年會，來自台海兩岸的多名學者就「兩岸和平統一的希望還有多大」進行專題討論。

通過視頻參與會議的台灣文化大學教授邱毅認為，「沒有壓力之下的和平統一」已經不可能，台灣島內目前在法律、教育、選舉、民粹、國際、經濟、政治、社會等八個方面都對統一造成了障礙。

台灣大學政治學系教授張亞中（右）遠程參與內媒《環球時報》年會，再談兩岸統一需要有「心靈契合」。台灣文化大學教授邱毅（左）則認為，沒有壓力的和平統一已經不可能。（環球時報供圖）

台灣大學政治系教授張亞中也表示，現在兩岸和平統一遇到了很大的挑戰，首先是台灣民眾的身份認同出現了很大的問題，不認同自己是中國人的台灣民眾的比例越來越高；其次，曾經秉持統一立場的國民黨已經和以前不同，逐漸把大陸當成恐懼的對象，對於九二共識的看法出現了微妙的變化；第三，西方國家為了圍堵中國，開始把「反中」和「反共」做出區隔，同時充分肯定台灣的制度和價值觀，在兩岸問題上「火上澆油」，這在很大程度上「激勵」了台灣民眾，對於統一更加抗拒。

但張亞中話鋒一轉，表示仍然對於兩岸和平統一的前景持樂觀態度。他認為，習近平對於台灣問題的基調還是堅持和平統一，兩岸之間的經貿交流雖然較之馬英九時期有所減弱，但總體上還比較順暢。

而從台灣社會來看，即使民進黨塑造了濃烈的反中氛圍，在意識形態上竭力去中國化，島內認為自己是中國人的民眾仍然佔比35%左右，認同中國文化的比例還要更高的多，從這個角度看，台灣社會中統一的基礎仍然還在。

此外，美國新任總統拜登（Joe Biden）上台後，對華政策會做出調整，不會像特朗普（Donald Trump）時期那樣對大陸激烈打壓，中美在台海擦槍走火的危險有所降低。

張亞中強調，統一從來不是一件容易的是，和平統一的難度要更高。從台灣來說，國民黨必須要做出調整，重新找回九二共識，所以2021年的國民黨主席選舉會是一個重要的觀察窗口，看看台灣的政黨政治是否會有回調的可能性。而對於北京方面來說，應該把和平統一分兩個階段來看待：從目前到統一之前，結束兩岸敵對狀態是一個階段；統一之後是另一個階段。

他認為，北京最需要找到一套關於和平統一之前這個階段的對台政策大論述，這個過程「或許很辛苦，但一定要去做」。

《環球時報》總編輯胡錫進。（中央社）

不過，隨後發言的嘉賓大多與張亞中的論調相反，復旦大學國際問題研究院院長吳心伯認為，統一是「等不來的」，大陸必須要加大軍事威懾壓力，主動塑造台海的安全環境，強制台灣到了一定時候必須要來和大陸談統一問題，「不談就大兵壓境」。「當年西藏之所以能和平解放，就是因為先在昌都打了一仗」，沒有軍事壓力，兩岸不會有和平統一。

海峽兩岸關係協會原副會長王在希也表示，兩岸之間沒有壓力無法實現統一，但要講究時機，大陸要有耐心，不到萬不得已、最後關頭不能放棄和平統一的希望，但現在要充分準備非和平統一的方式。

張亞中則回稱，他認為「壓力」等等都是過於「冷冰冰的字眼」，兩岸真正需要的是心靈契合的統一，能夠將心比心、設身處地的為對方着想，結束相互敵對的狀態，共同創造的統一的條件，「高高興興的完成統一，而不是誰吃掉誰。」

張亞中強調，在目前大陸給出的統一方案中，台灣將從一個事實上的「國家」變成「地方政府」，「這樣的統一台灣怎麼可能有人會接受？」他認為北京應該用更大的智慧、更大的心力去把現在到統一前這個階段的大論述做紮實，「讓台灣人有尊嚴感」，塑造統一的基礎。「和平統一是一個方法論問題」，而不是簡單的選項，和平統一失敗了就換成武統，更不是和平統一遇到一些困難就改弦更張。

王洪光將軍並未參加今年的年會，圖為去年的環球時報年會，同樣在兩岸關係的專題討論環節，王洪光堅稱兩岸和平統一的通道已經關閉，與張亞中觀點爭鋒相對。（環球時報）

值得一提的是，張亞中的「心靈契合的統一」並不算新鮮，一年之前，同樣是在《環球時報》的年會上，張亞中曾就這個話題和解放軍退役中將王洪光進行了激烈的爭論。

而在此次會議上，雖然王洪光不在現場，但台上多位大陸學者都對張亞中的觀點明確表示不認同。吳心伯在現場直言不諱地說，張亞中教授是「從國民黨的角度忽悠大陸（注：張亞中是國民黨黨員）」。

吳心伯認為，統一等不來，武力應該發揮核心威懾作用。（環球時報）

吳心伯提出，兩岸結束敵對狀態有兩個前提：一是雙方都認同「一個中國」；二是雙方都有意願坐下來談判磋商。而兩岸最有可能坐下來談判的時候是2008年，馬英九在台灣當選總統、奧巴馬（Barack Obama）在美國當選總統。馬英九在台灣執政讓兩岸之間的氣氛明顯向好，但2009年奧巴馬訪華，在《中美聯合公報》中明確提出「美方歡迎台灣海峽兩岸關係和平發展，期待兩岸加強經濟、政治及其他領域的對話與互動，建立更加積極、穩定的關係。」對此國民黨方面馬上同美國聯繫，「向美國方面施壓，說台灣並沒有準備好同大陸對話。所以國民黨並不是真的想要實現兩岸統一。」

「統一還是要操之在我。」吳心伯認為，中國大陸還是應該對非和平方式統一做好準備，發揮軍事施壓的作用，「未來即使國民黨再次（在台灣）執政也要拋棄幻想。」

周志懷批「心靈契合」式的和平統一，可望不可及。（環球時報）

華中師範大學台灣與東亞研究中心學術委員會主任周志懷亦表示，張亞中教授是非典型國民黨人，不能代表國民黨主流。所謂「心靈契合的統一」是渴望而不可及的，「快快樂樂的統一併不適於所有人」，因為統一必然意味着台灣島內一部分人的利益受損。

王在希則表示，張亞中教授的出發點很好，「人也很善良」，但其所述的理想中的和平統一的方式走不通，目前民進黨和國民黨事實上都不願統一。王在希認為，台灣問題非常複雜，兩岸統一不光涉及台灣社會，大陸還要考慮國際影響，以及對國內發展的影響。但可以肯定的是，台灣問題一直拖下去對兩岸的代價都太大，大陸不可能無限期的等待下去，「我贊成（對台灣）武力脅迫下的統一，這樣可最大限度的減小台灣同胞的損失。」