揭秘丁真爆紅背後：理塘縣努力籌謀已久　連環宣傳攻勢「快狠準」

四川甘孜州理塘縣藏族男子丁真在網上爆紅，被封為「甜野男孩」，帶挈家鄉在一夜之間聞名全國。 有內地自媒體疏理發現，「丁真現象」與許多曇花一現的網紅截然不同，與當地政府及旅遊局的作為密不可分，遠不止於個人行為，甚至不是理塘縣有幸擁有丁真，而是丁真幸運地背靠理塘縣。

文章《丁真背後，一個貧困縣低調的努力》介紹，理塘縣位於四川省甘孜藏族自治州西南部，距離省會成都654公里，全縣位於平均海拔4000米以上，有著「世界高城」的美稱。「世界高城」同時亦意味著氣候惡劣以及生活條件艱苦，當地藏民長期過著貧困生活，理塘縣曾經是國家級貧困縣，2月時才被「摘帽」。

文章稱，理塘縣坐擁天堂般的自然環境，卻知名度極低，徒有海拔6204米高的藏傳佛教「神山」格聶雪山、號稱「神級」的徒步線路「格聶V線」，沿路可以見到無窮美景。丁真爆紅後，令人大感詫異是理塘縣政府竟能夠以「快準狠」的姿態作出反應，極速將丁真「收編」。

圖輯｜四川藏族男丁真一夜爆紅 擔任形象大使冀宣傳理塘縣旅遊文化

丁真爆紅後被四川省甘孜州理塘縣文旅體投資發展有限公司簽約成為「形像大使」，在各大網上平台上開設帳號，以年輕活潑的方式運營，其後更推出《丁真的世界》以丁真第一人稱視角拍攝的甘孜州旅遊新宣傳片《丁真的世界》。此外，甘孜州亦「及時」推出超級旅遊大優惠，宣布自11月15日至明年2月1日期間，甘孜全州所有景區門票全部免費，並且酒店半價、機票一折。

文章表示，詳加疏理後可發現，理塘縣的扶貧幹部實際上早已完全熟悉互聯網操作，例如濯桑鄉下汝村第一書記任敏，一直有與「微博大V」溝通，向對方介紹理塘縣的風景名勝、特產。

濯桑鄉下汝村第一書記任敏一直有與「微博大V」溝通，向對方介紹理塘縣的風景名勝、特產。（微博）

但任敏的事迹在當時未有獲得太多關注。（微博）

延伸閱讀｜從「丁真現象」看內地扶貧新思路 捧起地方素人勝官方文旅宣傳？

丁真爆紅並非偶然，事前事後均有所準備及配合。「丁真現象」也反映出內地已然轉變扶貧的思路及方法，其堪稱是「精準扶貧」的最佳範例，成功擺脫以往旅遊扶貧的「陳腔濫調」……

另一篇文章《丁真背後有人》亦稱，「至少早在6月，甘孜當地政府與基層人員們就已經準備好了當地的特產推廣方案，了解過互聯網模式的帶貨渠道，接觸過線上宣傳這塊重要陣地，為當地的脫貧攻堅建立了堅實的理論基礎與切實準備」。

甚至《丁真的世界》亦非臨時才決定拍攝，拍攝團隊「時差島」透露，他們本來就有與當地旅遊局合作冬季旅遊相關的項目，需要製作文宣及宣傳片，「這意味著，政府方面並非是突發奇想為了蹭熱度才進行的宣傳片拍攝，而是在早有計劃並開始籌備拍攝的過程中，遇到了丁真這樣一個絕佳的素材人物」。文章認為，正因為此，理塘縣才能在丁真爆紅後迅速打出漂亮的「組合拳」，不浪費一絲時間與一絲關注。

《丁真背後，一個貧困縣低調的努力》更指出，理塘縣在7月時曾經舉辦過一場「康巴漢子選美比賽」，試圖打造「康巴漢子」品牌去推廣旅遊業；在6月下旬亦有舉辦甘孜州第亞屆青年網紅達人秀；甘孜州在9月積極與購物平台合作，聯合展開帶貨活動，扶貧干部化身產品推薦官，與身著特色服飾的藏族少女們一起帶貨。文章表示，雖然上述一系列的活動似乎未能達成預期的效果，「但它明明白白地證明了一件事：早在丁真出現之前，當地政府就已經開始持續進行各式各樣的嘗試，試圖挖掘出合適的網紅、流量，幫助當地實現更多可能」。

理塘縣在7月時曾經舉辦過一場「康巴漢子選美比賽」，試圖打造「康巴漢子」品牌去推廣旅遊業。（網上圖片）

理塘縣融媒體中心在丁真爆紅後火速定製一份理塘旅游攻略。（微博）

文章最後表示，「丁真現象」絕不是命運的饋贈，而是辛勤播種後的收獲，「我們不得不相信，在全方位多層次的推動中，在反反反覆的嘗試下，就算沒有丁真乘風直上，也會有甲真、乙真出現在命運的拐角，成為推動鏈條的那顆小小齒輪」。

（綜合報道）