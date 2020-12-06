外交部副部長樂玉成：美國不要老想著改變中國及搞顏色革命

中國外交部副部長樂玉成5日（上周六）出席第三屆中國智庫國際影響力論壇發表主旨演講，稱中國反覆聲明無意挑戰美國的地位，更無意去取代美國，這是中方對美國的尊重，「相應地，美國也應該尊重中國人民對社會制度和發展道路的選擇，不要老想著改變中國，老想著搞『顏色革命』，搞政權更迭，這個不能接受。美國也應該尊重14億中國人民對美好生活追求的權利」。

樂玉成表示，「美國也應該尊重中國人民對社會制度和發展道路的選擇，不要老想著改變中國，老想著搞『顏色革命』，搞政權更迭，這個不能接受」。（深圳衛視）

樂玉成又表示，秉持不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏的精神發展中美關係是中方這幾年同美國打交道的一貫立場。他強調，中美要相互尊重。「相互尊重不是什麼高要求、高標準，人與人之間也是平等相待、相互尊重，你不尊重我我就不跟你打交道了，這是最起碼的要求，不是什麼高標準。所以中美兩個大國從相互尊重做起，才能夠一步一步地有更高的期待。」

在展望未來中美關係時，樂玉成表示，作為世界上兩個最大的國家，中美沒有理由不合作，沒有理由拒絕合作共贏的未來。

樂玉成在問答環節也談到中澳「漫畫事件」，他指出，問題的關鍵是澳方要回歸理性。「我覺得現在球在澳大利亞一邊，你到底想把中澳關係引向何處？解鈴還須繫鈴人！澳方要正確地、客觀地、理性地看待中國，要獨立地從自身利益出發來確定同中國如何打交道，要從本地區安全穩定發展的需要出發。一起改變目前不正常的狀況。」

（綜合報道）